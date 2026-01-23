Olimpija se vrača z madžarskim dvojčkom, napadalec zmajev prejel odlično novico

Hokejisti HK Olimpija se po slabih dveh tednih in osvojenem naslovu slovenskega prvaka vračajo v tekmovalni ritem lige ICE. Čaka jih dvojno gostovanje na Madžarskem, kjer bodo lovili pomembne točke za utrditev med prvo šesterico, ki po rednem delu prinaša neposreden preboj v četrtfinale. Ljubljanska zasedba bo zvečer gostovala pri sosedu na lestvici Fehervar AV19, za katerega igra slovenski napadalec Anže Kuralt, nekoč pa je bil njegov član zdajšnji napadalec Olimpije Alex Petan, ki je sredi tedna dobil potrditev, da bo del italijanske olimpijske reprezentance na bližajočih se OI v Milanu. Že v soboto bodo zeleno-beli palice v Budimpešti prekrižala še s FTC-Telekom.

Ljubljansko moštvo je pretekli teden na najhitrejši mogoči način uresničilo cilj v finalu domačega prvenstva proti Jesenicam ter v treh tekmah ubranilo naslov slovenskega prvaka. Zmaji so misli kaj hitro usmerili v ligo ICE, ki se preveša v zadnjo četrtino rednega dela.

Olimpija je trenutno varno na šestem mestu lestvice, zadnjem, ki po rednem delu zagotavlja neposreden preboj v končnico. Pred najbližjim zasledovalcem Fehervar AV19 ima ob odigrani tekmi manj 11 točk prednosti. Prav madžarski kolektiv bo zvečer gostitelj zeleno-belega tabora, ki ga čakata dve tekmi v 24 urah.

Ekipi sta se v tej sezoni srečali trikrat, v Ljubljani je obakrat zmagala Olimpija, nazadnje konec decembra s 5:0, na Madžarskem pa so s 3:1 zmagali Anže Kuralt in soigralci. Ti bodo poskušali končati negativni niz štirih porazov. Madžarski klub dobro pozna napadalec Ljubljančanov Alex Petan, ki je pred leti igral tam, sredi tedna pa dobil sijajno potrditev, da bo na prihajajočih olimpijskih igrah v Milanu zastopal Italijo.

Po večerni tekmi časa za regeneracijo ne bo veliko, saj Olimpijo že v soboto zvečer čaka gostovanje v Budimpešti pri trenutno osmi ekipi tekmovanja FTC-Telekom.

Celovčani so si kot prvi že zagotovili končnico. Foto: Domen Jančič

Derbi petkovega večera bo v Gradcu, kjer bo druga ekipa lige pričakala prvaka Salzburg, ki trenutno zaseda tretje mesto. Vodilni Celovec, ki mu je Pustertal sredi tedna preprečil šesto zaporedno zmago, gostuje pri Pioneers Vorarlberg, Pustertal gostuje na Dunaju, Bolzano gosti Innsbruck, Beljak pa Linz.

