Julijske Alpe Kranjska Gora pohodništvo pokal Vitranc Planica Vitranc Ciprnik gore hribi

Petek, 13. 3. 2026, 18.40

44 minut

Nasvet za izlet v hribe (123.)

Ciprnik, razglednik na Jalovec in na planiške skakalnice #video

pohod Vitranc Ciprnik | Ciprnik ima enega najlepših razgledov v Julijcih: na Ponce in Jalovec. | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

Čeprav je v deželo že prišla pomlad in nas kličejo prve spomladanske ture (ja, resa nad Celjem že cveti), je nad 1.500 metri še precej snega. In tako vam v našem petkovem nasvetu za izlet v hribe vendarle predlagamo še eno zimsko turo, na razglednik, ki je v teh dneh zelo aktualen – na Ciprnik. Pred dnevi je pod njim potekal pokal Vitranc, konec meseca pa lahko z njega iz ptičje perspektive spremljate polete v Planici.

Veliki Slomnik spomladanska resa
Sportal Najlepše poti skozi preproge spomladanske rese nad Celjem #video

Mojčin dom na Vitrancu je prvi cilj krožne ture nad Kranjsko Goro. Parkiramo na koncu vasi ali pri jezeru Jasna. Parkiranje je plačljivo. Markirana pešpot se začne ob cesti, ki od Kranjske Gore pelje do jezera Jasna (810 metrov nadmorske višine). Sledimo smerokazom za Mojčin dom in Vitranc. Hitro nam bo jasno, da se zima še ni poslovila, čeprav na prisojnih pobočjih najdemo tudi prvo pomladno cvetje. Ozka pešpot se najprej vije cikcak na vzhodno oziroma južno pobočje Vitranca. V smeri juga se odprejo prvi razgledi, na vrhove v okolici Vršiča. 

V videoposnetku poglejte, kako je videti zimski vzpon na Vitranc in Ciprnik:

Vsaj za uro hoje je pobočje precej strmo. | Foto: Matej Podgoršek Vsaj za uro hoje je pobočje precej strmo. Foto: Matej Podgoršek Strmina nas hitro ogreje, pešpot pa se po dobre pol ure vzpona nadaljuje na drugi, severni in bolj senčni strani grebena. In že ob prvih poledenelih ostankih snega si je pametno nadeti verigice ozirom derezice. Po krajšem položnem, a nekoliko izpostavljenem odseku, ko se nam prvič odpre pogled navzdol na Kranjsko Goro in prek Korenskega sedla vse do Dobrača, pa se pot postavi pokonci. Strmina pod Velikim Vratnikom postaja iz minute v minuto hujša. V tem delu je tudi največ pomrznjenega snega. Previdnost zato ni odveč. Za del vzpona je kondicijsko naporen že v letnih razmerah, v zimskih pa je tudi tehnično delno zahteven. Po približno pol ure zahtevnejšega odseka poti smo na grebenu, kjer sonce zmehča sneg. 

Pogled z Velikega Vratnika v smeri Dobrača.

Pogled z Velikega Vratnika proti Vitrancu. | Foto: Matej Podgoršek Pogled z Velikega Vratnika proti Vitrancu. Foto: Matej Podgoršek V približno uro in pol ali manj dosežemo Veliki Vratnik, 1.392 metrov, ki je izvrsten razglednik (nekaj korakov v desno z markirane poti): na greben Karavank, navzdol na Kranjsko Goro in smučarske proge nad vasjo, prek Korenskega sedla pa tu še bolje vidimo že omenjeni zamejski Dobrač. Do Mojčinega doma moramo zatem osvojiti še dobrih 150 višinskih metrov (še slabe pol ure), a najtežji del vzpona je za nami. Koča nedaleč od ostankov starega doma na Vitrancu je bila pred nekaj leti obnovljena. Odprta je vse leto, pozimi od petka do nedelje. Pohod lahko končano že tu (dve uri in 750 višinskih metrov vzpona). Nekaj korakov stran je še ena dobra razgledna točka: tako na gore v okolici Vršiča kot tudi navzdol proti Podkorenu.

Mojčin dom na Vitrancu je bil prenovljen pred nekaj leti. Stoji nekaj deset metrov stran od propadajočega doma na Vitrancu.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.
Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu
več videoposnetkov pa najdete na njegovem kanalu na YouTubu.
Boč velikonočnica
Sportal Pohod na štajerski Triglav, Boč, kjer marca cveti velikonočnica #video

Vrh Vitranca je 15 minut naprej od Mojčinega doma. | Foto: Matej Podgoršek Vrh Vitranca je 15 minut naprej od Mojčinega doma. Foto: Matej Podgoršek Mojčin dom na Vitrancu je na nadmorski višini 1.555 metrov, sam vrh Vitranca, ki je podolgovata, grebenasta gora, pa je še 15 minut hoje naprej. Ta ima 1.636 metrov, nima pa razgleda. Pohod po dobro shojeni poti nadaljujemo do Ciprnika. Še naprej se markirana pot nadaljuje z nekaj krajšimi vzponi in spusti. Z desne se priključi zahtevnejša pot iz Planice in tamkajšnje skakalnice čez nekaj minut tudi prvič vidimo.

Sledi še zadnja strmina. Prava strmina! Zjutraj je sneg še pomrznjen, sredi dneva že precej odjužen. Teh 20, 25 minut vzpona je znova nekaj zahtevnejših, še posebej v snežnih razmerah, a pridemo nad gozdno mejo in ves vložni trud bo poplačan z razgledi za čisto desetko. Za vzpon na Ciprnik (1.745 m) smo premagali 860 višinskih metrov (5,5 kilometra v dolžino). Nekaj višincev vzpona je tudi pri vrnitvi navzdol, zato ima tura pravzaprav 960 višinskih metrov. Od Mojčinega doma je ura hoje, iz doline torej tri ure. V kopnih razmerah se vrh osvoji nekaj hitreje.

Pogled s Ciprnika na Ponce.

 Mojčin dom na Vitrancu (1.555 m) & Ciprnik (1.745 metrov)

Izhodišče: Kranjska Gora ali Jasna (810 metrov)
Višinska razlika: 960 metrov
Čas za vzpon: tri ure
Dolžina poti: 13 kilometrov v obe smeri
Zahtevnost: delno zahtevna markirana pot 

Zemljevid poti na Ciprnik najdete na maPZS.

Ciprnik je res izvrsten razglednik. Ponce, Jalovec, Mojstrovke, Slemenova špica, Prisojnik, Tromeja, Dobrač so kot na dlani. Najbolj zanimiv razgled z vrha pa je navzdol v Tamar oziroma na planiške skakalnice. Konec meseca torej lahko od tu s ptičje perspektive spremljate polete in trenutek, ko bo nepregledna množica navijačev pozdravila dobitnika velikega kristalnega globusa Domna Prevca.

Pogled s Ciprnika na planiške skakalnice.

Sestopimo v dobrih dveh urah, najprej po poti pristopa do Mojčinega doma, od tega pa imamo dve možnosti: po že znani poti nazaj proti Jasni, kar je lahko precej zahtevno, ali pa po lažji poti ob smučarski progi mimo Bedančevega doma, kjer pa bo potrebne nekaj iznajdljivosti, saj pot ni markirana in so le tu in tam smerokazi.

Poiščite še več nasvetov za zimske in pomladne izlete v hribe:

zimska Velika planina
Sportal Pohod za vse generacije na zasneženi Veliki planini #video
Komna koča pod Bogatinom
Sportal To je najlepša zimska tura v Sloveniji: Komna in koča pod Bogatinom #video
Čemšeniška planina
Sportal Družinski pohod, po snegu ali blatu, na Čemšeniško planino #video
pot Triglavske Bistrice
Sportal Gneča v Krnici in Tamarju, zato izberite pot Triglavske Bistrice #video
pohod Debela peč
Sportal Zimska pravljica na lažje dostopnem dvatisočaku Debela peč #video
pohod na Modrasovec
Sportal Pohod na vrh s strašljivim imenom in do koče na Čavnu #video
pohod na Galetovec
Sportal Krožna tura na Galetovec, balkon Pokljuke, s pogledom na Blejsko jezero #video
Sinji vrh
Sportal Prava alpska tura na Primorskem, na Otliško okno in Sinji vrh #video
Kašna planina Kranjska reber
Sportal Kašna planina, nezahtevna družinska tura, tudi po snegu #video
Golaki
Sportal Golaki, trije vrhovi in dve koči na razgledni krožni turi #video
dolina Glinščice
Sportal Na glavo obrnjen pohod: raziskovanje doline Glinščice #video
Slivnica
Sportal Pot pod noge za pogled od blizu in zviška na polno Cerkniško jezero #video
gora Oljka
Sportal Gora Oljka, savinjska Šmarna gora ne vabi samo domačinov #video
Slavnik
Sportal Z volkovi po samotni pešpoti na Slavnik, primorski Triglav #video
Smrekovec
Sportal Zimski pohod s planote Golte na "vulkan" Smrekovec #video
