Levjesrčna podpora: na Pokalu Vitranc socialno ogroženim otrokom pričarali nepozaben dan

Tradicionalni smučarski praznik v Kranjski Gori – Pokal Vitranc je tudi letos potekal ob podpori zavarovalnice Generali, ki z vlaganjem v razvoj slovenskega alpskega smučanja in mladih športnikov krepi svojo zavezanost športu in družbeni odgovornosti.

Pokal Vitranc, eno najprepoznavnejših športnih tekmovanj v Sloveniji, že več kot 60 let povezuje vrhunski šport, brezhibno organizacijo in izjemno navijaško energijo. Tekmovanje v Kranjski Gori je neprecenljiv del slovenskega športnega prostora in vsako leto znova postavlja visoke standarde odličnosti. Dogodek, ki ostaja osrednji del domače smučarske sezone, je tudi letos sponzorsko podprla zavarovalnica Generali, s čimer nadaljuje svojo dolgoletno tradicijo sodelovanja z alpskim smučanjem.

Foto: Generali V zavarovalnici Generali z odgovornostjo negujejo dolgoletno partnerstvo s smučarskimi tekmovanji, saj se zavedajo pomembne vloge, ki jo imajo pri razvoju slovenskega športa ter podpori skupnosti in okolja, zato s ponosom stojijo ob strani tako vrhunskim tekmovalcem kot tudi mladim talentom, ki šele stopajo na svojo športno pot.

65. Pokal Vitranc znova navdušil

Tudi letošnji Pokal Vitanc je z vrhunskima smučarskima tekmama ter bogatim spremljevalnim programom in zabavo na snegu privabil številne navijače, ekipe in partnerje dogodka, ki so v dveh tekmovalnih dneh spremljali napete obračune najboljših alpskih smučarjev sveta. Navijači so bili priča izjemno napetima preizkušnjama ter odličnim predstavam najboljših veleslalomistov in slalomistov sveta. Posebej glasno so podprli slovenskega asa Žana Kranjca ter obetavnega Miho Oserbana. Mladega smučarja, ki si šele utira pot med najboljše v svetovnem pokalu, v Generaliju podpirajo v okviru projekta Snežinke, ki mladim talentom zagotavlja celovito podporo na začetku njihove športne kariere.

Kot dolgoletni partner slovenskega smučanja se v zavarovalnici Generali dobro zavedajo, da je za razvoj tega športa nujno vlagati v mlade talente, ki so prihodnost slovenskih reprezentanc. Prav z željo po sistematični podpori mladih obetavnih športnikov so se pridružili projektu Smučarske zveze Slovenije in podprli program Snežinke, v okviru katerega skupini obetavnih smučarjev omogočajo celovit nabor podpore – od finančne spodbude do strokovnih izobraževanj na področju psihološke priprave, finančnega opismenjevanja, prehranjevanja, upravljanja družabnih omrežij …

Pomemben del programa je tudi mentorska spremljava nekdanjega vrhunskega smučarja Štefana Hadalina, ki mladim športnikom pomaga pri razumevanju zahtev vrhunskega športa ter jih usmerja na poti do vrhunskosti.

Nepozabno doživetje za otroke

Generali podporo športu vključuje v svoje širše poslanstvo in družbeno odgovorne projekte, med katerimi ima pomembno mesto tudi gibanje The Human Safety Net (THSN). V njegovem okviru so tudi letos na nedeljsko tekmo Pokala Vitranc odpeljali skupino otrok iz socialno ogroženih okolij ter njihove spremljevalce iz programov Zveze Anite Ogulin in ZPM.

Foto: Generali Otroci so doživeli resnično poseben dan – razveseljevali so jih sončno vreme, vrhunski športniki, spremljevalni program, simbolična darila in priložnost, da prvič začutijo vzdušje velikega mednarodnega športnega dogodka.

"V zavarovalnici Generali smo tudi letos z veseljem podprli Pokal Vitranc, saj kot družbeno odgovorno podjetje verjamemo v pomen projektov, ki združujejo skupnost, spodbujajo pozitivne vrednote in navdihujejo z energijo vrhunskega športa. Še posebej me veseli, da so vse to na lastni koži lahko občutili tudi otroci iz socialno ogroženih okolij, ki smo jih na dogodek pripeljali v okviru gibanja The Human Safety Net. Verjamem, da smo jim omogočili nepozabno doživetje, ki jim bo za vedno ostalo v spominu," je ob zaključku dogodka poudarila Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi.

Najboljši trije smučarji obeh tekem so ob steklenih pokalih prejeli tudi prav posebno darilo – našo maskoto levčka, ki simbolizira pogum, odločnost in srčnost, vrednote, ki jih s športniki delijo v Generaliju.

Več kot sponzorstva

Zavarovalnica Generali že vrsto let ostaja aktiven podpornik slovenskega športa in svojo vlogo partnerja razume veliko širše kot zgolj sponzorsko sodelovanje. Od alpskega smučanja, kolesarstva in tekaških prireditev do podpore mladim športnim talentom zavarovalnica krepi vrednote, ki jih šport najbolje uteleša – pogum, vztrajnost, predanost, odgovornost ter pripadnost skupnosti. Z različnimi družbeno odgovornimi projekti spodbujajo zdrav življenjski slog, razvoj mladih generacij in ustvarjanje priložnosti za skupnost, ki jo povezuje šport.

V Generaliju posebno pozornost namenjajo družbeni odgovornosti in skrbi za varnost skupnosti, zato veliko truda vlagajo v ozaveščanje rekreativnih smučarjev o varni in odgovorni udeležbi na snegu. Da bi bila izkušnja na smučiščih varna za vse, še posebej za družine in najmlajše, so v sodelovanju z nekdanjima vrhunskima tekmovalcema Štefanom Hadalinom in Meto Hrovat oblikovali štiri ključne nasvete za varnejšo smuko ter jih predstavili v praktičnih videovsebinah, namenjenih vsem, ki uživajo na snegu.









