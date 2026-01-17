Sobota, 17. 1. 2026, 20.00
7 minut
Državno prvenstvo, finale, tretja tekma
Olimpija napolnila gol Jesenic in osvojila 21. slovensko zvezdico
Hokejisti HK Olimpija so postali 21. prvaki Slovenije. Na tretji finalni tekmi v domačem Tivoliju so še tretjič premagali večnega tekmeca HDD Jesenice, tokrat s 7:2. Železarji so sicer dobro začeli tekmo, povedli so že v drugi minuti. A zmaji so samo sedem minut pozneje že vodili z 2:1, zadela sta Evan Polei in Marly Quince. V drugi tretjini je Olimpija povišala prednost na 4:1, še tri zadetke pa dosegla v zadnji.
Hokejisti Olimpije so bili favoriti v finalnem dvoboju dveh najboljših slovenskih klubov. Status so tudi upravičili, v finalu na tri zmage pa je bil še najbolj izenačen drugi obračun v Podmežakli, ko je bilo na koncu le 4:3. Jeseničani so sicer povedli že v drugi minuti, a so potem domači stvari postavili na pričakovano mesto in na koncu zmagali s prepričljivih 7:2.
Kapetan Robert Sabolič po naslovu državnega prvaka:
Potem ko so zmaji težje od pričakovanj prišli do druge zmage na Gorenjskem, je bil tudi tokrat začetek boljši za Jesenice. Gostje so namreč izkoristili napako domačih, po ukradenem ploščku pa so že v drugi minuti dosegli vodilni zadetek, Lukaša Horaka je premagal Erik Svetina. A so potem Ljubljančani stvari precej hitro postavili na pričakovano mesto. Podobno kot na prvih dveh tekmah je bil tudi tokrat eden od najboljših v jeseniških vrstah vratar Žan Us, ki pa kljub številnim dobrim obrambam ni mogel preprečiti preobrata.
V prvi tretjini sta vodstvo Olimpiji v samo treh minutah zagotovila Evan Polei in Marly Quince, v podobnem slogu pa so potem nadaljevali še v tej tretjini in v začetku druge. Za Jesenice je sicer imel priložnost Martin Bohinc, a je Horak njegov poskus ubranil, natančnejša pa sta bila na drugi strani Rok Kapel po natančni podaji izza gola in Quince, na katerega so gostujoči branilci povsem pozabili in je na polovici tekme dosegel svoj drugi gol za vodstvo s 4:1.
Kanček upanja je Jesenicam prinesel poleten začetek zadnje tretjine, ko je Bohinc takoj na začetku znižal na 4:2. Vendar je bil potem tudi odgovor domačih spet hiter in učinkovit. Naveza Quince - Polei je poskrbela za še en zadetek v 45. minuti. Takrat je bilo dokončno jasno, da bodo po tekmi slavili domači hokejisti in navijači, na tretji tekmi finala se jih je tokrat v Tivoliju vendarle zbralo nekaj več kot na prvih dveh obračunih.
Zeleno-beli so zadnjo finalno tekmo rutinsko pripeljali do konca; Usa, ki je imel sicer kar 43 obramb, pa sta do konca premagala še Maks Bukovec in kot zadnji kapetan Robert Sabolič, ko je prodor v 55. minuti končal s sedmim zadetkom domače ekipe.
Letošnji naslov prvaka je skupno 28. za ljubljanski hokej v zgodovini in 21. v samostojni Sloveniji. Jeseničani ostajajo pri 13 naslovih v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.
Državno prvenstvo, finale, tretja tekma
Sobota, 17. januar
*Ekipi igrata na tri zmage. Termina preostalih tekem, če bo potrebno, bosta 19. januarja (Jesenice) in 21. januarja (Ljubljana).
Državni prvaki v samostojni Sloveniji
1991/92 Acroni Jesenice
1992/93 Acroni Jesenice
1993/94 Acroni Jesenice
1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana
1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana
1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana
1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana
1998/99 Olimpija Ljubljana
1999/00 Olimpija Ljubljana
2000/01 Olimpija Ljubljana
2001/02 ZM Olimpija Ljubljana
2002/03 ZM Olimpija Ljubljana
2003/04 ZM Olimpija Ljubljana
2004/05 Acroni Jesenice
2005/06 Acroni Jesenice
2006/07 ZM Olimpija Ljubljana
2007/08 Acroni Jesenice
2008/09 Acroni Jesenice
2009/10 Acroni Jesenice
2010/11 Acroni Jesenice
2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana
2012/13 Telemach Olimpija
2013/14 Telemach Olimpija
2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice
2015/16 Telemach Olimpija
2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice
2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice
2018/19 HK SŽ Olimpija
2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)
2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice
2021/22 HK SŽ Olimpija
2022/23 HK SŽ Olimpija
2023/24 HK SŽ Olimpija
2024/25 HK SŽ Olimpija
2025/26 HK SŽ Olimpija
Prvaki v nekdanji Jugoslaviji:
1939 Ilirija (Ljubljana)
1940 Ilirija
1941–46 DP ni bilo
1947 Mladost (Zagreb)
1948 Partizan (Beograd)
1949 Mladost
1950 DP ni bilo
1951 Partizan
1952 Partizan
1953 Partizan
1954 Partizan
1955 Partizan
1956 Zagreb
1957 Jesenice
1958 Jesenice
1959 Jesenice
1960 Jesenice
1961 Jesenice
1962 Jesenice
1963 Jesenice
1964 Jesenice
1965 Jesenice
1966 Jesenice
1967 Jesenice
1968 Jesenice
1969 Jesenice
1970 Jesenice
1971 Jesenice
1972 Olimpija
1973 Jesenice
1974 Olimpija
1975 Olimpija
1976 Olimpija
1977 Jesenice
1978 Jesenice
1979 Olimpija
1980 Olimpija
1981 Jesenice
1982 Jesenice
1983 Olimpija
1984 Olimpija
1985 Jesenice
1986 Partizan
1987 Jesenice
1988 Jesenice
1989 Medveščak (Zagreb)
1990 Medveščak
1991 Medveščak
Vir: STA