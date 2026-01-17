Cedevita Olimpija v zadnjih minutah zapravila odmevno zmago

V 15. krogu lige ABA je Cedevita Olimpija v Stožicah igrala z Budućnostjo. Po prvi četrtini je bilo na semaforju 23:24, ob polčasu 40:39, deset minut do konca je ljubljanska ekipa vodila s 60:58. V zaključku tekme pa so Podgoričani naredili delni izid 16:2 in zmagali s 83:72. S 17 točkami je bil prvi strelec tekme DJ Stewart. Že v četrtek so košarkarji Krke z 81:71 premagali FMP in prišli do četrte zmage v sezoni. Novomeščani so prvič v sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi Aba doživeli drugi zaporedni poraz. Po nepričakovanem padcu v prejšnjem krogu na Dunaju so v 15. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni izgubili z Budućnostjo z 72:83. Čeprav so bili Ljubljančani že pred dto tekmo uvrščeni v Top 8, četrti poraz v ligi Aba ni dobra popotnica za zadnji dve gostovanji v rednem delu pri Zadru (23. 1.) in Iliriji (1. 2.). Moštva bodo namreč vse dosežke prenesla v drugi del.

Aleksej Nikolić je dal 10 točk. Foto: Filip Barbalić Budućnost je do sedme zmage v nizu v ligi Aba prišla v zadnjih minutah. Štiri minute in 24 sekund pred koncem je imela Cedevita Olimpija dve točki prednosti (72:70), do konca tekme pa Ljubljančani niso več dosegli koša.

"Ekipa Budućnosti je bila od začetka tekme do konca agresivna, na vsaki podaji. Vršila je presing in na koncu so nas zlomili v ključnih trenutkih. V prihodnje se moramo na to pripraviti, še posebej na takih derbijih in na domačih tekmah," je v prvi izjavi po tekmi dejal kapetan Jaka Blažič, ki je dal 10 točk. S 17 je bil prvi strelec Cedevite Olimpije DJ Stewart. Dvomesten je bil še Aleksej Nikolić (11 točk). Tri trojke je za devet točk zadel Joseph Girard III. Pri nasprotniku je bil najbolj razpoložen Jerry Boutsiele (16 točk).

Krki zmaga ob vrnitvi v domačo dvorano

Krka je v četrtek ugnala FMP. Foto: Drago Perko/KK Krka Košarkarji Krke so prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila sredi septembra poplavljena, in približno 800 gledalcev nagradili z všečno predstavo ter zmago proti FMP z 81:71.

Za Novomeščane je bila to četrta zmaga in druga zaporedna. FMP sicer niso premagali z 21 točkami razlike, kolikor so izgubili na začetku novembra v Beogradu, dve točki pa jima bosta prišli zelo prav v nadaljevanju sezone, ko se bodo v skupini borili za obstanek. Tam jih od sredine februarja do konca aprila čaka novih deset tekem proti petim tekmecem iz skupine B. Najboljši dve ekipi iz skupine se bosta uvrstili v četrtfinale, zadnja bo izpadla, predzadnjo pa čaka razigravanje s podprvakom lige ABA 2.

Blaž Mahkovic se je v začetku koledarskega leta iz Domžal preselil v Novo mesto. Foto: Drago Perko/KK Krka

Pred tem bo Krka odigrala še zadnje tri tekme rednega dela, najprej gostovanje pri Borcu iz Čačka ter nato domači preizkušnji s Splitom in Igokeo. Krka je z izjemo zadnjih nekaj minut prikazala eno najboljših iger v sezoni. Z ekipno predstavo si je v prvih treh četrtinah priigrala 19 točk prednosti in jih je v zadnjih desetih minutah brez težav tudi zadržala.

Pet igralcev Krke je imelo dvomestno število točk. Po 14 točk sta dosegla Blaž Mahkovic, ki se je po dolgih letih iz Heliosa preselil v Novo mesto, in Sukhmail Mathon (oba po šest skokov), Mario Ihring (sedem podaj) in Žak Smrekar (trojke 2:4) sta jih dodala po 11, Jan Rebec pa jih je zbral 12.

Ilirija je v tem krogu prosta.

Vienna Gregorja Glasa je v petek po dveh podaljških s 118:114 premagala Spartak iz Subotice. Glas je bil z 31 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami prvi strelec tekme.

Dubaj trenerja Jurice Golemca in Klemna Prepeliča je s 110:93 premagal Cluj-Napoco. Slovenski reprezentant v 14 minutah na parketu ni dosegel točke, je imel pa štiri podaje.

Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo gostovala pri Bosni, Studentski centar Matica Rebca pa v ponedeljek pri Igokei. Split Zorana Dragića se bo za konec kroga pomeril z Borcem.

Liga ABA, 15. krog

Četrtek, 15. januar:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

