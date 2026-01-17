Domen Prevc na Japonskem lovi dvojno zmago

V noči na nedeljo bo v Saporu na sporedu še druga posamična tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih. Na prvi je po zaslugi izjemnega skoka v finalni seriji znova slavil Domen Prevc, ki je znova povečal prednost v skupnem seštevku. Ob 1.30 bodo na sporedu kvalifikacije, ob 3. uri sledi tekma.

Kar 447 točk po sobotni zmagi znaša prednost Domna Prevca pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem. Domačin je tekmo zaključil na petem mestu, slovenski šampion pa je še enkrat več dokazal, da mu skakalnica na Japonskem zelo leži in da skromnejša uvrstitev v Zakopanah ni pustila posledic.

S skokom, dolgim 141 metrov, je Prevc vrgel rokavico vodilnemu po prvi seriji Janu Hörlu. Avstrijec ni našel pravega odgovora, na koncu je pristal na četrtem mestu. "Po navadi tu piha vzgornik, tokrat pa so se razmere spremenile, v finalu je pihalo v hrbet," je po novi zmagi pojasnil Slovenec. Dodal je, da mu v Saporu ustrezata nadmorska višina in skakalnica.

To bo skušal znova potrditi v noči na nedeljo, ko bo na Okurajami na sporedu še druga tekma. Ob 1.30 bodo na sporedu kvalifikacije, uro in pol kasneje se bo začela prva serija. To bo 18. posamična tekma za svetovni pokal, skupno jih bo v letošnji sezoni predvidoma 30.

Na Japonskem ni Anžeta Laniška, ki se je odločil izpustiti dolgo pot proti deželi vzhajajočega sonca, posledično bo v primerjavi z neposrednimi tekmeci v skupnem seštevku nekaj točk izgubil. Nase je v soboto z obetavnim skokom opozoril tudi Žiga Jančar, ki pa je bil kasneje diskvalificiran.

Prednost v skupnem seštevku že skoraj 450 točk Prevc je že pri 1.314 točkah, drugi Kobajaši zaostaja 447 točk, tretji Ren Nikaido pa že skoraj 600 točk. Anže Lanišek, ki ga v Aziji ni, ostaja četrti.

Saporo, kvalifikacije (m):

Saporo, 2. tekma (m):