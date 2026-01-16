... leta 2016 je najboljši smučarski skakalec (pred tem) zadnje zime Peter Prevc na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu prevzel vodstvo po tretji seriji in postal svetovni prvak, saj četrte serije zaradi premočnega vetra niso izvedli.

Skakalec iz Dolenje vasi je po prvem dnevu in dveh serijah zasedal drugo mesto, za Norvežanom Kennethom Gangnesom je zaostajal 1,2 točke. V tretji seriji je z 244 metri za meter izboljšal svoj petkov rekord letalnice in za 3,2 točke prehitel Gangnesa.



Vodstvo tekmovanja je kar nekaj časa čakalo na boljše razmere in izpeljavo finalne, četrte serije, a te niso dočakali. Vzgonski veter v drugem delu je bil po besedah pomočnika vodje tekmovanj Mirana Tepeša premočan, tveganje za nesreče in padce pa preveliko, tako da so jo odpovedali, slovensko slavje pa se je lahko začelo.

Prevc, ki je deset dni pred tem osvojil novoletno turnejo, je po Robiju Kranjcu postal drugi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih.

Zgodilo se je še …

Leta 1973 so na nogometnem štadionu Ibrox v Glasgowu na Škotskem odigrali prvo tekmo v Evropi novoustanovljenega klubskega superpokala, zasnovanega kot merjenje moči med vsakoletnima zmagovalcema dveh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj. Ajax je premagal domače Rangers s 3:1. Nizozemski klub je slavil tudi na drugi tekmi (3:2).

Leta 1974 je nogometni klub Ajax v Amsterdamu na povratni tekmi evropskega superpokala premagal Milan s 6:0 ter izničil prednost s prve tekme, na kateri je Milan zmagal z 1:0, in osvojil lovoriko.

Leta 2002 so košarkarji Krke v 11. krogu evrolige na kolena spravili moskovski CSKA. Rusom so nasuli več kot sto točk in slavili s 107:93. Najbolj razpoložena ob zmagi Novomeščanov sta bila Jaka Lakovič (25 točk) in Boris Gnjidić. Oba sta zadela po pet trojk.

Leta 2007 je Rok Flander na svetovnem prvenstvu v Arosi v paralelnem veleslalomu osvojil naslov svetovnega prvaka. V finalu je premagal dvakratnega olimpijskega prvaka, Švicarja Philippa Schocha. Tretji je bil še en Švicar Heinz Inniger.

Leta 2011 je tekmovalna žirija zaradi previsokih temperatur odpovedala slalomsko tekmo 47. Zlate lisice za svetovni pokal alpskih smučark na Mariborskem Pohorju. Dan prej je bil zaradi previsokih temperatur, ki so zmehčale progo, po 25 tekmovalkah odpovedan že veleslalom.

Leta 2012 je po dolgotrajni bolezni v 66. letu starosti umrl nekdanji kapetan Barcelone Juan Carlos.

Leta 2016 sta slovenski hokejski as Anže Kopitar in vodstvo kluba iz lige NHL Los Angeles Kings po dolgotrajnih pogajanjih našla skupni jezik. Čeprav si je Kopitar želel, da bi pogodbo podaljšali že pred sezono 2015/16, so se pogajanja, ki so jih onkraj Atantika opisovali celo kot bizarna, končala šele sredi januarja.



Gorenjec je s kalifornijsko franšizo podaljšal sodelovanje še za osem sezon, do konca sezone 2023/24. Pogodba je brez bonusov vredna 80 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 75 milijonov evrov).

Kopitar je tako postal drugi najbolje plačani slovenski športnik v zgodovini. Pred njim je le košarkarski zvezdnik Miamija Goran Dragić, ki je leta 2015 podpisal petletno pogodbo za 85 milijonov dolarjev (79,7 milijona evrov) oziroma skoraj 16 milijonov evrov na sezono.

Leta 2021 je Hugues Fabrice Zango iz Burkine Faso postavil nov svetovni dvoranski rekord v troskoku. Kot prvi v zgodovini je v dvorani preskočil 18 metrov, povsem natančno 18,07 m. S tem je izboljšal dosežek svojega trenerja, Francoza Teddyja Tamghoja, ki je na evropskem dvoranskem prvenstvu 2011 v Parizu skočil 17,92.

Leta 2022 je avstralsko zvezno sodišče zavrnilo predlog srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića za ponovno priznanje njegove vize za vstop v državo. Prvi teniški igralec sveta je moral po večdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi glede pravice, da vstopi v državo pred prvim turnirjem za veliki slam sezone, odprtim prvenstvom Avstralije, zapustiti državo.

Leta 2022 je slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek na tekmi svetovnega pokala v Zakopanah na Poljskem zasedel tretje mesto. Premoč je priznal le Norvežanu Mariusu Lindviku in Nemcu Karlu Geigerju.

Leta 2022 je legendarni finski smučarski skakalec Janne Ahonen, rekorder po številu zmag na novoletni turneji in eden največjih v zgodovini, na finskem državnem prvenstvu v Lahtiju osvojil tretje mesto. Star je bil 44 let.

Leta 2022 je Norvežan Lucas Braathen presenetil z zmago na slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Wengnu. Braathen je uprizoril senzacijo, na najvišjo stopničko zmagovalnega odra klasičnega slaloma za pokal Lauberhorn je skočil z 29. mesta po prvi vožnji.

Leta 2023 je slovenska moška rokometna reprezentanca v tretjem krogu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem v Katovicah izgubila proti Franciji z 31:35 (14:16) in osvojila drugo mesto v skupini B. V glavni del tekmovanja v Krakov je tako prenesla dve točki, na koncu pa tekmovanje končala na desetem mestu.

Leta 2024 je postalo znano, da bo slovenske odbojkarice še naprej vodil italijanski selektor, saj je Marca Bonitto zamenjal Alessandro Orefice. Italijanski strokovnjak je z Odbojkarsko zvezo Slovenije sklenil dveletno pogodbo.

Leta 2025 je slovenska moška rokometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, v Zagrebu odpravila Kubo z 41:19 ter tako izenačila doslej najvišjo zmago na svetovnih prvenstvih. Za 22 golov je na SP 2021 v Egiptu premagala tudi Južno Korejo (51:29).

Rodili so se …

1908 pokojni angleški nogometaš Sammy Crooks

1911 pokojni francoski kolesar Roger Lapébie

1935 nekdanji ameriški avtomobilistični dirkač A. J. Foyt

1941 nekdanja britanska teniška igralka Christine Truman

1944 pokojni slovenski kolesar Franc Hvasti

1945 pokojni nizozemski nogometaš Wim Suurbier

1956 nekdanji nizozemski nogometaš Martin Jol

1971 nekdanji španski teniški igralec Sergi Bruguera

1972 nekdanji ruski nogometaš Jurij Alekseevič Drozdov

1976 nekdanja slovaška plavalka Martina Moravcova

1976 nekdanji slovenski košarkar Miloš Šporar

1977 nekdanji ameriški košarkar Jeff Foster

1979 nekdanji kanadski hokejist Brenden Morrow

1979 nekdanji slovenski nogometaš Almir Tanjić

1979 nekdanji kanadski hokejist Jason Ward

1979 avstrijski igralec namiznega tenisa Robert Gardos

1980 nekdanji nogometaš iz Malija Seydou Keita

1980 dominikanski igralec bejzbola Albert Pujols

1981 nekdanji angleški nogometaš Bobby Zamora

1981 nekdanji kanadski hokejist Jamie Lundmark

1982 nekdanji turški nogometaš Tuncay Şanlı

1984 nekdanji švicarski nogometaš Stephan Lichtsteiner

1984 srbski nogometaš Miroslav Radović

1986 češki nogometaš Milan Škoda

1986 nekdanji slovenski plavalec Jernej Godec

1987 slovenski nogometaš David Kašnik

1987 poljski smučarski skakalec Piotr Žyla

1988 danski nogometaš Nicklas Bendtner

1990 ukrajinska karateistka Anita Serogina

1991 kanadski hokejist Matt Duchene

1992 slovenski hokejist Gal Koren

1992 kanadska umetnostna drsalka Piper Gilles

1995 japonski nogometaš Takumi Minamino

1998 slovenski igralec badmintona Tilen Zalar

2003 slovenski košarkar Mark Filip Ivanković

2004 slovenski nogometaš Srđan Kuzmić