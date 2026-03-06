Zavarovalna skupina Sava je lani povečala obseg poslovanja za 9,5 odstotka na 1,13 milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat večja rast od načrtovane. Čisti dobiček je bil s 114,1 milijona evrov za 29,8 odstotka višji kot predlani in za 35,8 odstotka višji od načrtovanega, prvič do zdaj pa je presegel sto milijonov evrov.

Rast in preseganje načrta so dosegli v vseh odsekih poslovanja, k čemur so po njihovih navedbah največ prispevale kosmate premije premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj.

Obseg premoženjskih zavarovanj so povečali za 6,3 odstotka na trgih EU in za 14,9 odstotka na trgih zunaj EU. To so dosegli z večjim številom prodanih zavarovanj in višjo povprečno premijo. Pri pozavarovanjih so dosegli 23,2-odstotno rast, ki je predvsem posledica sledenja novim priložnostim na tujih trgih in povečane udeležbe na obstoječih pogodbah.

Manj naravnih nesreč in velikih škod

Na rast čistega dobička je najbolj vplival znatno manjši obseg naravnih nesreč in velikih škod. Dodatno je na rast poslovnega izida vplivala tudi rast prihodkov kot posledica rasti obsega poslovanja.

Škodno dogajanje se je odrazilo v ugodnem kombiniranem količniku v višini 87,4 odstotka, ki je bil pomembno nižji od tistega iz predhodnega leta in od načrtovanega. Dodatno je k izboljšanju prispevala tudi stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo prihodkov, stroškovni količnik, ki je del kombiniranega količnika, pa je bil nižji kot v letu 2024, so zapisali.

Kot posledica višjega čistega poslovnega izida se je povečala tudi donosnost lastniškega kapitala, ki je s 15,9 odstotka za 2,3 odstotne točke presegla raven iz predhodnega leta, hkrati pa je bila nad načrtovano spodnjo mejo v višini 11 odstotkov.