Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.36

Četrtek, 26. 2. 2026, 13.36

Atlantic Grupa lani z več kot 20-odstotno rastjo dobička

Avtorji:
D.K., STA

Atlantic Grupa | Foto STA

Foto: STA

Hrvaška Atlantic Grupa, pod okrilje katere sodi tudi Droga Kolinska, je lani imela 32 milijonov evrov čistega dobička, kar je 20,9 odstotka več kot leta 2024. Višjo dobičkonosnost je dosegla kljub rekordno visokim cenam kave in kakava. Prihodki od prodaje so se zvišali za 10,2 odstotka na 1,19 milijarde evrov, so danes sporočili iz skupine.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je lani v primerjavi z letom 2024 povečal za 9,3 odstotka na 106 milijonov evrov.

Družba je večjo dobičkonosnost pripisala izvrstnim prodajnim rezultatom, in to kljub še vedno rekordno visokim cenam surove kave in kakava ter ob nadaljnjem vlaganju v zaposlene in ključne projekte.

"Kljub zahtevnemu poslovnemu okolju je Atlantic Grupa leto 2025 končala z odličnimi poslovnimi rezultati, močno rast prihodkov od prodaje pa smo dosegli na skoraj vseh poslovnih in distribucijskih področjih ter na vseh ključnih trgih," je objavo številk pospremil predsednik uprave Emil Tedeschi.

"Nadaljevali smo tudi z vlaganji v naše blagovne znamke, zaposlene, modernizacijo ter razvoj inovacij in partnerstev, ki podpirajo dolgoročno rast. Na tako trdnih temeljih v leto 2026 vstopamo še močnejši, pripravljeni nadaljevati gradnjo trajnostne, odgovorne in dolgoročne rasti," je še poudaril Tedeschi.

Strateško poslovno področje kava je lani zabeležilo rast v višini 27,1 odstotka, delikatesni namazi 10,2 odstotka, Donat pa 9,9 odstotka. Kava je s 26,6-odstotnim deležem v skupnih prihodkih največja posamezna kategorija.

Pri distribuciji vodi strateško distribucijsko območje Srbija z 19,9-odstotno rastjo, sledi pa Severna Makedonija s 14,8-odstotno rastjo.

Med pomembnimi dogodki preteklega leta so v skupini izpostavili proces dezinvestiranja nebistvenih poslovnih aktivnosti, ki so ga nadaljevali s prodajo podjetja Montana Plus. Atlantic Droga Kolinska je oddala tudi zavezujočo ponudbo za nakup podjetja Osem, Atlanticova lekarniška veriga Farmacia pa je s prevzemom Belupovih lekarn Deltis Pharm še utrdila status vodilne lekarniške verige na Hrvaškem, so še sporočili iz skupine.

