Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
9. 4. 2026,
21.00

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Bela hiša Jeffrey Epstein Melania Trump

Četrtek, 9. 4. 2026, 21.00

51 minut

Melania Trump zanika kakršnokoli povezavo z Jeffreyjem Epsteinom

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Melania Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriška prva dama Melania Trump je v nagovoru v Beli hiši zanikala kakršnokoli povezavo z Jeffreyjem Epsteinom ali poznavanje njegovih zlorab. Dejala je, da se morajo laži, ki jo povezujejo z njim, končati danes.

Prva dama Melania Trump je obsodila "neutemeljene laži" ter "lažne obtožbe" na svoj račun s strani "politično motiviranih posameznikov in entitet", ki naj bi skušali finančno pridobiti in politično napredovati. "Posamezniki, ki o meni lažejo, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja. Ne nasprotujem njihovi nevednosti, temveč zavračam njihove zlonamerne poskuse očrniti moj ugled."

"Laži, ki me povezujejo z razvpitim Jeffreyjem Epsteinom, se morajo končati danes," je dejala. Ob tem je zatrdila, da ni nikoli prijateljevala z Epsteinom, nato pa še dejala: "Da bo jasno: nikoli nisem imela odnosa z Epsteinom ali njegovo sodelavko (Ghislaine) Maxwell. Mojega odgovora na elektronsko sporočilo Maxwellove ni mogoče opredeliti kot nič več kot bežno korespondenco. Moj vljuden odgovor na njeno sporočilo ne pomeni nič več kot zgolj kratek, formalen zapis."

Ob tem je priznala, da sta bila z Donaldom občasno povabljena na iste zabave kot Epstein, češ da je "prepletanje družbenih krogov v New Yorku in Palm Beachu nekaj običajnega."

"Bodite previdni, kaj verjamete"

Svoj govor je nadaljevala z izjavo, da ni Epsteinova žrtev ter da je Epstein ni predstavil Donaldu Trumpu. "Prvič sem se z Epsteinom srečala leta 2000 na dogodku, ki sva se ga z Donaldom udeležila skupaj. Takrat ga še nisem poznala in nisem vedela za njegove kriminalne dejavnosti."

Dodala je, da po družbenih omrežjih že leta krožijo številne lažne fotografije in izjave o njej in Epsteinu. "Bodite previdni, kaj verjamete. Te podobe in zgodbe so popolnoma neresnične. Nisem priča niti v povezavi s katerimkoli Epsteinovim kaznivim dejanjem. Moje ime se nikoli ni pojavilo v sodnih dokumentih, zapisnikih zaslišanj, izjavah žrtev ali intervjujih FBI, povezanih z Epsteinom. Nikoli nisem imela nikakršnega vedenja o njegovih zlorabah. Nikoli nisem bila vpletena v nobenem pogledu. Nisem bila udeleženka, nikoli nisem bila na njegovem letalu in nikoli nisem obiskala njegovega zasebnega otoka. Nikoli nisem bila pravno obtožena ali spoznana za krivo kakršnegakoli kaznivega dejanja, povezanega z Epsteinovo trgovino z ljudmi, zlorabami mladoletnih ali drugimi odvratnimi dejanji."

Melania Trump | Foto: Reuters Foto: Reuters

Zatrdila je, da so obtožbe proti njej politično motivirane in namenjene škodovanju njenemu ugledu, ter poudarila, da se je z njimi skupaj z odvetniki že uspešno spopadla in bo to počela tudi v prihodnje. Ob tem je pozvala kongres k ukrepanju, saj po njenem mnenju Epstein ni deloval sam, ter se zavzela za javna zaslišanja žrtev, ki bi lahko pod prisego predstavile svoje zgodbe.

Njena kratka izjava iz Bele hiše prihaja v času vse večjega nadzora nad razvpitim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in njegovimi povezavami z vplivnimi in dobro povezanimi posamezniki, vključno s predsednikom Donaldom Trumpom.

Bela hiša Jeffrey Epstein Melania Trump
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

