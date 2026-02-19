Luka Koper lani s precej boljšimi rezultati kot v 2024

Luka Koper je na ravni skupine lani ob večjem pretovoru kontejnerjev in avtomobilov ter višjih prihodkih iz skladiščnin pridelala 380,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2024. Čisti dobiček se je zvišal za 35 odstotkov na 81,5 milijona evrov. Poslovanje je tudi občutno preseglo načrte.

"V skupini Luka Koper smo sklenili še eno uspešno leto," je rezultate v informaciji o lanskem poslovanju, danes objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze, komentiralo vodstvo upravljavca edinega slovenskega mednarodnega pristanišča.

Kljub izzivom, ki so jih prinesli nestabilno svetovno gospodarstvo, trgovinska negotovost ter spremenljive dobavne poti – vključno z omejeno plovbo po Rdečem morju in Sueškem prekopu – se je Luka Koper po navedbah vodstva s prilagajanjem in aktivnim iskanjem novih poslovnih priložnosti odzvala uspešno.

Čisti prihodki od prodaje skupine so dosegli 380,3 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot predlani in 13 odstotkov več od poslovnega načrta. Rast je bila predvsem posledica večjega pretovora kontejnerjev in avtomobilov ter višjih prihodkov iz skladiščnin, so komentirali v Luki.

Padel je rekord

Pretovor blaga je bil sicer s 23 milijoni ton na ravni načrtovanih količin in doseženega pretovora leto pred tem. Je pa pretovor kontejnerjev z 1.272.161 kontejnerskimi enotami postavil nov rekord ter je bil 12 odstotkov višji kot v letu 2024 in devet odstotkov nad načrti. Rast je bila po pojasnilih Luke dosežena predvsem zaradi novih poslov, povezanih z oskrbo proizvodnih obratov na zalednih trgih, ter prestrukturiranja ladijskih servisov iz Daljnega vzhoda in Sredozemlja.

V pristanišču so pretovorili 914.817 avtomobilov, kar je tri odstotke več kot leta 2024 in tudi od načrtovanih količin. Rasti sta botrovala predvsem povečan uvoz vozil kitajskih proizvajalcev in rastoč izvoz v sredozemske države.

Foto: Luka Koper Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 96,3 milijona evrov in bil za 44 odstotkov višji kot v predhodnem letu ter za 74 odstotkov nad načrti. K višjemu EBIT so poleg višjih čistih prihodkov od prodaje prispevali tudi višji drugi prihodki v višini 2,9 milijona evrov, predvsem od prejetih odškodnin, pojasnjuje družba.

Stroški poslovanja, ki so v letu 2025 znašali 290 milijonov evrov, so bili medletno višji za osem odstotkov, za dva odstotka so presegli tudi načrtovane.

Višji od načrtovanih so bili stroški storitev, in to zaradi višjih stroškov pristaniških storitev in višjih stroškov koncesije kot posledice večjega pretovora ter višjih čistih prihodkov od prodaje. Stroški dela so bili od načrtovanih višji zaradi višjega izplačila poslovne uspešnosti, drugi odhodki pa zaradi višjih stroškov odškodnin.

Število zaposlenih je bilo ob koncu leta 2025 z 2445 za osem odstotkov višje kot leto pred tem, a obenem za tri odstotke pod načrtovano ravnjo.

Čisti dobiček je na ravni skupine dosegel 81,5 milijona evrov, s čimer je bil za 35 odstotkov višji kot v letu 2024 in za 66 odstotkov boljši od načrtov.

Luka Koper sredi obsežnega investicijskega cikla

Naložbe v osnovna sredstva so s 132,9 milijona evrov za 140 odstotkov presegle tiste v letu 2024 in so bile za 14 odstotkov višje od načrtovanih.

V sklopu trenutnega obsežnega investicijskega cikla so v Luki od večjih naložb zaključili gradnjo objekta potniškega terminala in gasilskega doma, prvo fazo ureditve novih površin za skladiščenje avtomobilov in prenove hladilnice za hitro pokvarljivo blago, ureditev manipulativnih površin za skladiščenje polnih kontejnerjev, dograditev tehnološkega sistema za dodajanje bio komponente v jet gorivo ter nabavo štirih novih RTG-dvigal.

Matična družba Luka Koper, ki je predstavljala daleč največji del skupine, je lani pridelala 376,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in skoraj 79,7 milijona evrov čistega dobička. Stopnje rasti so bile zelo podobne kot za skupino.