Dolenjsko podjetje v likvidaciji, bo brez dela 80 zaposlenih?

Podjetje Cecomp iz Mirne Peči je od sredine februarja v likvidaciji. Dolenjski list poroča, da naj bi bila neuraden vzrok kriza v avtomobilski industriji. Leta 2024 je podjetje ustvarilo več kot 23 milijonov evrov prihodkov in imelo skoraj milijon evrov dobička, zdaj pa se je znašlo v težavah. Kaj to pomeni za 80 zaposlenih, še ni znano.

Podjetje, ki je del italijanske skupine Cecomp, je specializirano za izdelavo izdelkov iz pločevine za potrebe avtomobilske industrije. V avtomobilski industriji deluje od leta 1978 ter na trgu ponuja široko paleto izdelkov in storitev, od notranjega in zunanjega dizajna, razvoja in ročne izdelave konceptnih ter prototipnih avtomobilov, inženiringa do izdelave orodij, predserijskih in maloserijskih vozil.

Še konec lanskega leta so v Mirni Peči iskali nove sodelavce, zdaj pa naj bi bilo podjetje v težavah. Po podatkih Bizija je podjetje še v letu 2024 ustvarilo 23.774.282 evrov čistih prihodkov od prodaje in 992.409 evrov dobička ter imelo 104 zaposlene. Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček v zadnjih letih Foto: Bizi

Po neuradnih podatkih naj bi ob začetku likvidacije v podjetju delalo okoli 80 ljudi, podjetje pa naj bi pred kratkim obiskali tudi policisti, poroča Dolenjski list. Tam naj bi izvedli redni nadzor nad zakonitostjo zaposlovanja tujih delavcev.

2020 2021 2022 2023 2024 Čisti prihodki od prodaje 24.836.186 24.256.941 24.205.986 28.705.204 23.774.282 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.389.017 1.340.908 673.915 1.190.437 992.409 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 47,78 68,03 99,68 117,61 104,41 EBITDA 2.983.182 3.343.587 3.331.860 4.776.932 4.385.531 EBITDA stopnja 11,78 13,32 13,29 16,56 18,76 Stroški dela na zaposlenega 17.774 28.845 27.370 28.558 30.240 Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega 1.481 2.404 2.281 2.380 2.520 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 903 1.794 1.658 1.705 1.806

Za pojasnila, kaj vse skupaj pomeni za 80 zaposlenih, smo se obrnili tudi na podjetje Cecomp. Ko bomo odgovore prejeli, jih bomo objavili.

Foto: Rasto Božič/STA