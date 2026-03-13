Petek, 13. 3. 2026, 9.51
42 minut
Še v letu 2024 ustvarili 23 milijonov evrov prihodkov, zdaj pa v težavah
Dolenjsko podjetje v likvidaciji, bo brez dela 80 zaposlenih?
Podjetje Cecomp iz Mirne Peči je od sredine februarja v likvidaciji. Dolenjski list poroča, da naj bi bila neuraden vzrok kriza v avtomobilski industriji. Leta 2024 je podjetje ustvarilo več kot 23 milijonov evrov prihodkov in imelo skoraj milijon evrov dobička, zdaj pa se je znašlo v težavah. Kaj to pomeni za 80 zaposlenih, še ni znano.
Podjetje, ki je del italijanske skupine Cecomp, je specializirano za izdelavo izdelkov iz pločevine za potrebe avtomobilske industrije. V avtomobilski industriji deluje od leta 1978 ter na trgu ponuja široko paleto izdelkov in storitev, od notranjega in zunanjega dizajna, razvoja in ročne izdelave konceptnih ter prototipnih avtomobilov, inženiringa do izdelave orodij, predserijskih in maloserijskih vozil.
Še konec lanskega leta so v Mirni Peči iskali nove sodelavce, zdaj pa naj bi bilo podjetje v težavah. Po podatkih Bizija je podjetje še v letu 2024 ustvarilo 23.774.282 evrov čistih prihodkov od prodaje in 992.409 evrov dobička ter imelo 104 zaposlene. Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček v zadnjih letih
Po neuradnih podatkih naj bi ob začetku likvidacije v podjetju delalo okoli 80 ljudi, podjetje pa naj bi pred kratkim obiskali tudi policisti, poroča Dolenjski list. Tam naj bi izvedli redni nadzor nad zakonitostjo zaposlovanja tujih delavcev.
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Čisti prihodki od prodaje
|24.836.186
|24.256.941
|24.205.986
|28.705.204
|23.774.282
|Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
|1.389.017
|1.340.908
|673.915
|1.190.437
|992.409
|Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
|47,78
|68,03
|99,68
|117,61
|104,41
|EBITDA
|2.983.182
|3.343.587
|3.331.860
|4.776.932
|4.385.531
|EBITDA stopnja
|11,78
|13,32
|13,29
|16,56
|18,76
|Stroški dela na zaposlenega
|17.774
|28.845
|27.370
|28.558
|30.240
|Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega
|1.481
|2.404
|2.281
|2.380
|2.520
|Povprečna mesečna plača na zaposlenega
|903
|1.794
|1.658
|1.705
|1.806