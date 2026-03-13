Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Volitve 2026
Avtor:
M. L.

Petek,
13. 3. 2026,
9.51

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek
zaposleni finančni podatki poslovanje likvidacija podjetja Cecomp

Še v letu 2024 ustvarili 23 milijonov evrov prihodkov, zdaj pa v težavah

Dolenjsko podjetje v likvidaciji, bo brez dela 80 zaposlenih?

Mirna Peč, Brezence, proizvodni obrat CeCOMP. | Foto Rasto Božič/STA

Foto: Rasto Božič/STA

Podjetje Cecomp iz Mirne Peči je od sredine februarja v likvidaciji. Dolenjski list poroča, da naj bi bila neuraden vzrok kriza v avtomobilski industriji. Leta 2024 je podjetje ustvarilo več kot 23 milijonov evrov prihodkov in imelo skoraj milijon evrov dobička, zdaj pa se je znašlo v težavah. Kaj to pomeni za 80 zaposlenih, še ni znano.

Podjetje, ki je del italijanske skupine Cecomp, je specializirano za izdelavo izdelkov iz pločevine za potrebe avtomobilske industrije. V avtomobilski industriji deluje od leta 1978 ter na trgu ponuja široko paleto izdelkov in storitev, od notranjega in zunanjega dizajna, razvoja in ročne izdelave konceptnih ter prototipnih avtomobilov, inženiringa do izdelave orodij, predserijskih in maloserijskih vozil. 

Še konec lanskega leta so v Mirni Peči iskali nove sodelavce, zdaj pa naj bi bilo podjetje v težavah. Po podatkih Bizija je podjetje še v letu 2024 ustvarilo 23.774.282 evrov čistih prihodkov od prodaje in 992.409 evrov dobička ter imelo 104 zaposlene.   Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček v zadnjih letih | Foto: Bizi Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček v zadnjih letih Foto: Bizi

Po neuradnih podatkih naj bi ob začetku likvidacije v podjetju delalo okoli 80 ljudi, podjetje pa naj bi pred kratkim obiskali tudi policisti, poroča Dolenjski list. Tam naj bi izvedli redni nadzor nad zakonitostjo zaposlovanja tujih delavcev.

2020 2021 2022 2023 2024
Čisti prihodki od prodaje 24.836.186 24.256.941 24.205.986 28.705.204 23.774.282
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.389.017 1.340.908 673.915 1.190.437 992.409
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 47,78 68,03 99,68 117,61 104,41
EBITDA 2.983.182 3.343.587 3.331.860 4.776.932 4.385.531
EBITDA stopnja 11,78 13,32 13,29 16,56 18,76
Stroški dela na zaposlenega 17.774 28.845 27.370 28.558 30.240
Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega 1.481 2.404 2.281 2.380 2.520
Povprečna mesečna plača na zaposlenega 903 1.794 1.658 1.705 1.806

Za pojasnila, kaj vse skupaj pomeni za 80 zaposlenih, smo se obrnili tudi na podjetje Cecomp. Ko bomo odgovore prejeli, jih bomo objavili.  

Mirna Peč, Brezence, proizvodni obrat CeCOMP. | Foto: Rasto Božič/STA Foto: Rasto Božič/STA  

zaposleni finančni podatki poslovanje likvidacija podjetja Cecomp
