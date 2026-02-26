Vzajemna in Ljubljanska borza sta danes prek spletnega seminarja podali nasvete za upravičence do delnic te zdravstvene zavarovalnice, katere delnice bodo začele 4. marca kotirati na borzi. Upravičenci lahko delnice prevzamejo v dveh letih po začetku kotacije, in sicer z odprtjem trgovalnega ali naložbenega računa.

Kdo je upravičen do delnic Vzajemne in koliko jih je?

Od okoli 830 tisoč upravičencev do delnic Vzajemne – to so nekdanji zavarovanci, ki so do delnic upravičeni zaradi statusnega preoblikovanja zavarovalnice v delniško družbo po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – jih je okoli 412 tisoč lahko izbiralo med izplačilom v denarju ali v delnicah (za drugo možnost se jih je odločilo okoli 24 tisoč), okoli 419 tisoč pa jih lahko prevzame le delnice. Glavni delničar je ustanovitelj zavarovalnice, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z okoli 15,2-odstotnim deležem.

Kako preverite, kakšna upravičenja imate?

Posamezniki lahko to, kakšna upravičenja imajo, preverijo na posebnem spletnem portalu Vzajemne ali z osebnim obiskom v njenih poslovalnicah, je povedal vodja oddelka za skladnost in pooblaščenec za odnose z delničarji pri Vzajemni Andrej Šercer. Pri zavarovalnici lahko uredijo tudi morebitna vprašanje glede izplačila denarja, če denimo niso sporočili številke svojega transakcijskega računa.

Kako prevzeti delnice?

Zaenkrat je edina možnost za prevzem delnic odprt trgovalni račun. Tega je mogoče odpreti pri kateri od bank ali borznoposredniških družb, ki so članice Ljubljanske borze, glede odprtja računa pri drugih trgovalnih platformah pa Andraž Aš iz Ljubljanske borze vlagateljem svetuje, naj se za informacije obrnejo neposredno na te platforme.

Kaj so individualni naložbeni računi in komu so namenjeni?

Bo pa po 5. marcu možno delnice prevzeti tudi s prenosom na individualne naložbene račune, ki jih bodo lahko slovenski davčni rezidenti pri določenih bankah in borznoposredniških družbah odprli od 5. marca naprej. Država je te račune uvedla z namenom spodbujanja posameznikov k vstopu na kapitalski trg, vplačila na račun pa bodo možna le v denarju in v delnicah Vzajemne.

Do kdaj morate delnice prevzeti in kaj se zgodi, če jih ne?

Delnice se do prevzema hranijo na skrbniškem računu pri KDD, upravičenci jih morajo prevzeti v dveh letih od začetka kotacije na borzi, to je do 4. marca 2028. Po tem datumu bodo neprevzete delnice prešle v last Kapitalske družbe.

Doslej je delnice na svoje trgovalne račune prevzelo nekaj več kot sedem tisoč upravičencev s skupno okoli 992 tisoč delnicami, je povedal Šercer. Vseh upravičencev je nekaj več kot 444 tisoč, delnic pa skupno 73,5 milijona.

Ali lahko delnice prenesete na družinskega člana?

Delnice Vzajemne je skladno z zakonom mogoče prenesti na starše, zunajzakonskega partnerja, otroke oz. posvojence, vnuke, pravnuke, brate ali sestre in na nečake. Pri tem mora upravičenec, ki delnice prenaša, izjavo volje o prenosu – obrazec je na voljo na spletni strani Vzajemne – lastnoročno podpisati in jo osebno prinesti v eno od poslovalnic Vzajemne. Zakon ni predvidel ravnanja v primerih, ko upravičenec fizično ne more v poslovalnico; Šercer kot možnosti pri tem vidi uporabo notarsko overjenega pooblastila za urejanje poslov ali ureditev prenosa delnic ob morebitnem obisku zastopnika na domu pri urejanju zavarovanj Vzajemne.