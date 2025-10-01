Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni lahko v prihodnjih tednih pričakujejo vplačila na svoje bančne račune. Postopno izplačevanje deležev se bo začelo v prvi polovici oktobra, so povedali v Vzajemni. Upravičenci do delnic preoblikovane zavarovalnice lahko te že prevzamejo.

Vzajemna se je preoblikovala v delniško družbo v skladu z zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. januarjem 2024, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek.

V skladu z zakonom mora Vzajemna, ki je do tedaj 93 odstotkov prometa ustvarjala iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrniti njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju bodisi v delnicah. Zavarovancem na dan 31. december 2023 pa mora izplačati njihove deleže oz. izročiti delnice preoblikovane družbe. Gre za več kot 830 tisoč oseb.

Upravičencem različni deleži

O tem, do kakšnega deleža pri statusnem preoblikovanju je posameznik upravičen, je Vzajemna upravičence začela obveščati v začetku lanskega leta. Pri tem so imeli tisti z deležem v vrednosti do 120 evrov možnost izbirati med izplačilom v denarju ter prejemom delnic. Upravičencem do deleža v vrednosti nad 120 evrov pa v skladu z zakonom pripadajo delnice preoblikovane Vzajemne.

Do deleža v vrednosti 120 evrov je upravičenih 412.794 posameznikov in od teh se jih je za delnice Vzajemne odločilo 25.395. Upravičencev z deleži v vrednosti nad 120 evrov in s tem do delnic Vzajemne pa je 419.358.

Družba z največ delničarji

Skupaj bo tako Vzajemna imela 444.753 delničarjev, kar pomeni, da bo postala največja delniška družba v Sloveniji po številu delničarjev. Med njimi je tudi ZZZS, ki se je odločil za delnice in je s 15,18-odstotnim deležem največji delničar družbe, so za STA povedali v Vzajemni.

Delnice Vzajemne so bile danes izdane pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) in jih lahko upravičenci že prenesejo na svoj trgovalni račun, ki ga imajo odprtega pri eni od bank ali borznoposredniških družb.

Ob tem je možen tudi prenos delnic na katerega od družinskih članov upravičenca. To so v skladu z letos spomladi dopolnjenim zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne starši, zakonci oz. zunajzakonski partnerji, otroci oz. posvojenci, vnuki in pravnuki, bratje ali sestre ter nečaki. Kdor želi izkoristiti to možnost, mora izpolniti izjavo volje o prenosu pravice do delnic, ki je dostopna na spletnih straneh Vzajemne.

Dodatna možnost namesto odprtja trgovalnega računa je tudi prenos delnic Vzajemne na individualni naložbeni račun, kot določa zakon o individualnih naložbenih računih, ki ga je maja sprejel DZ. Bo pa na to možnost treba še nekaj časa počakati, saj bo prve individualne naložbene račune mogoče začeti pri bankah in borznoposredniških družbah odpirati marca 2026.

S prevzemom delnic se sicer ne mudi, saj jih bo mogoče prevzeti še v dveh letih po uvrstitvi na Ljubljansko borzo, kar naj bi se zgodilo v januarju 2026. Po izteku tega roka pa bodo delnice prešle v last Kapitalske družbe, ki do upravičencev ne bo imela nikakršnih obveznosti več.

S tem, ko bodo postali delničarji, bodo lahko upravičenci sodelovali tudi pri odločanju na skupščini Vzajemne. Ta je prvo skupščino po preoblikovanju že sklicala in bo 2. oktobra, na dnevnem redu pa je predlog, da za predstavnike delničarjev v nadzornem svetu imenujejo Lucijo Živo Sajevec, Marjana Trobino in Andreja Valentinčiča. Delničarji se bodo tudi seznanili, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu za štiriletni mandat izvoljena Darja Korpar in Primož Igerc.

Medtem se v Vzajemni pripravljajo na izplačevanje deležev v denarju. Izplačevanje se bo začelo v prvi polovici oktobra in se bo izvajalo postopoma do decembra. Povprečno izplačilo znaša 57,50 evra, so povedali v Vzajemni.

Trenutno imajo v Vzajemni, ki trži zdravstvena, druga škodna in nezgodna zavarovanja, sklenjenih več kot 320 tisoč polic zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Z lanskim poslovanjem so zadovoljni, kot je v letnem poročilu za leto 2024 zapisal predsednik uprave Matija Šenk, so dosegli 12-odstotno rast bruto obračunane premije, kar potrjuje, da so uspešno nadomestili izpad dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Čisto izgubo so zmanjšali na 1,8 milijona evrov, potem ko je leta 2023 znašala 19,5 milijona evrov.

Širjenje v bančno zavarovalništvo in tudi na Hrvaško

Strategija Vzajemne za obdobje 2025–2027, ki jo je decembra lani potrdil nadzorni svet, predvideva razvoj novih zavarovalnih produktov ter iskanje priložnosti za sodelovanje s strateškimi partnerji na komplementarnih področjih. V tem okviru je Vzajemna decembra vzpostavila sodelovanje z Modro zavarovalnico, med strateškimi cilji za prihodnje obdobje pa sta tudi razvoj bančnega zavarovalništva in širitev na nove trge, v prvi fazi na Hrvaško.