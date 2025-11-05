Kako je geotermalna toplotna črpalka Atlas ogrela staro vilo v Logatcu

V staromeščanski lepotici v Logatcu so se dolgo soočali s težavami, ki so dobro poznane marsikateremu lastniku očarljive nepremičnine starejšega datuma. Zanimiv, razgiban tloris, visoka okna in stropovi, arhitekturne prvine, ki jih dandanes redko srečamo, dajejo starim hišam čar in nezamenljiv karakter. Na žalost pa je življenje v starih lepoticah lahko polno izzivov, saj so bili standardi gradnje nekoč drugačni – in to še posebej občutimo, ko temperature padejo. Kako torej učinkovito in ugodno ogrevati vašo staro damo? Pri Tršarjevih so našli odgovor.

Toplina, ki navdušuje

Gregor Tršar z družino živi v 300 kvadratnih metrih staromeščanske elegance, obdane s čudovitim vrtom. A za lepoto se je skrivala vsakodnevna bitka z mrazom. "Ko se je hiša enkrat ohladila, jo je bilo težko ponovno ogreti," pove. "Priprava drv, kurjenje, čiščenje – vse to je postalo delo, ki nam je jemalo čas in voljo."

Kljub lastnemu gozdu se je odločil, da je čas za spremembo. Želel je sistem, ki bi deloval zanesljivo, brez dima, napora in skrbi, a bi hkrati ohranil toplino doma. Takrat se je odločil za podjetje Atlas, vodilnega slovenskega strokovnjaka z več kot 35-letnimi izkušnjami na področju geotermalnih rešitev.

Toplotna črpalka toploto pridobiva iz tal po vertikalno vgrajeni zemeljski sondi. Ta sega v povprečju 100 do 150 metrov globoko, kjer je temperatura vse leto stabilna. Foto: Atlas trading d.o.o.

Celovito svetovanje

"Sprva sem razmišljal o toplotni črpalki zrak/voda," pripoveduje Tršar. "A ko so pri Atlasu analizirali našo hišo, so mi pojasnili, da bi bila glede na velikost (okrog 300 kvadratnih metrov) in slabšo izolacijo boljša rešitev geotermalna toplotna črpalka. Zdaj vidim, da so imeli popolnoma prav."

Hiša družine Tršar je stara meščanska vila, z izolacijo med 5 in 10 centimetrov v stenah ter 10–15 centimetrov v strehi. Pred vgradnjo toplotne črpalke so za ogrevanje letno porabili približno 40 kubičnih metrov drv. Kljub lastnemu gozdu so se naveličali kurjenja in čiščenja peči, predvsem pa so si želeli več udobja in stabilnejših temperatur.

V podjetju Atlas so pripravili celovito energijsko in finančno analizo, pri kateri so upoštevali vse dejavnike – od toplotnih izgub in izolacije do porabe energije in želenega udobja. Rezultat: priporočilo za sistem z geotermalno toplotno črpalko Thermia Atlas 18 Duo, najzmogljivejšim modelom v ponudbi, ki zagotavlja visok izkoristek tudi pri večjih in energetsko zahtevnih objektih.

Zasnovali so rešitev s tremi geosondami, izvrtanimi do 100 metrov globoko, ki izkoriščajo stalno toploto zemlje. Tak sistem omogoča stabilno delovanje tudi v najhladnejših zimskih dneh, brez potrebe po dodatnih virih toplote. Pred samo vgradnjo so v Atlasu opravili še geološko analizo ter potrdili, da so pogoji na lokaciji idealni za takšno izvedbo.

Z inovativno akustično zasnovo je Atlas postala najtišja toplotna črpalka na trgu. Z dodatnimi dušilci vibracij in zvočnimi absorberji Atlas dosega vrhunske stopnje tišine. Foto: Atlas trading d.o.o.

Udobje, prihranek in tiho delovanje

Celoten projekt je potekal natančno po načrtu. Atlasova ekipa je poskrbela za vrtine, povezave geosond in montažo sistema, medtem ko je lokalni električar izvedel napeljavo in električni priklop. Vse je bilo pripravljeno za zagon v manj kot dveh mesecih.

"Dela so potekala brez zapletov – v bistvu so oni vse vodili, jaz sem samo kimal," se nasmehne lastnik. Prvi zagon je izvedel Atlasov serviser, ki je sistem prilagodil glede na posebnosti hiše in ga povezal na daljinski nadzor, tako da lahko lastnik danes delovanje spremlja kar prek telefona.

Rezultati so hitro potrdili pravilnost izbire:

poraba elektrike za ogrevanje in toplo vodo se je zmanjšala na približno 1000 evrov letno , kar je precej manj od sprva predvidenih 1700 evrov.

, kar je precej manj od sprva predvidenih 1700 evrov. Hkrati so v hiši po menjavi oken dosegli še večjo toplotno stabilnost in dodatne prihranke.

"Nad neomejeno količino tople vode smo navdušeni – doma imamo tri dolgolasa dekleta in to veliko pomeni," pravi Tršar. "Sistem deluje brezhibno, skoraj pozabiš, da ga imaš. Največ pa šteje stalna, prijetna toplota – ne glede na to, kako mrzla je zima."

Gregor Tršar, zadovoljni lastnik Atlas geotermalne toplotne črpalke. Foto: Atlas trading d.o.o.

Atlas garancije in podpora po meri

Pri izbiri ogrevalnega sistema je izjemnega pomena zanesljivost in podpora po nakupu. Atlas svojim strankam ne nudi zgolj svetovanja in izvedbe, temveč celoten partnerski pristop: od natančnega načrtovanja in strokovne montaže do dolgoročne tehnične pomoči in rednih servisov.

Njihove Atlas garancije so jasne, merljive in konkretne – ne obljube, ampak zaveze: Pravilno dimenzioniranje in izbor opreme

Fiksna končna cena – brez presenečenj

Dogovorjen termin montaže

Brezhibna vgradnja

Pravilno pripravljena vloga za subvencijo

Hitro odziven servis

5-letno brezhibno delovanje

Poleg tega Atlas zagotavlja lastno servisno službo in daljinski nadzor Thermia Online, s katerim lahko strokovnjaki spremljajo delovanje toplotne črpalke in na daljavo odpravijo večino morebitnih težav – brez obiska na lokaciji.

Geotermalne toplotne črpalke Thermia imajo življenjsko dobo do 30 let, geosonde pa tudi do 100 let in več, zato je dolgoročna podpora ključna. Prav zato Atlas ostaja dosegljiv za vse svoje uporabnike še dolgo po končani montaži – z rednimi pregledi, servisom in stalno dosegljivo ekipo strokovnjakov.

Starejše hiše, sodobne rešitve

Primer Tršarjevih dokazuje, da so geotermalne toplotne črpalke primerne tudi za starejše, manj izolirane stavbe. Da tudi stare hiše lahko zaživijo v topli udobnosti. Z natančno analizo, strokovnim načrtovanjem in prilagojeno izvedbo lahko tudi energetsko zahtevne zgradbe postanejo tople, varčne in popolnoma udobne. Geotermalna toplotna črpalka ne posega v arhitekturo hiše, ne zahteva zunanje enote in deluje skoraj neslišno – kar pomeni, da dom ohrani svojo podobo, a pridobi sodobno srce.

Če razmišljate o menjavi ogrevanja ali si želite več udobja ob nižjih stroških, je prvi korak strokovno svetovanje Atlas. Njihovi izkušeni svetovalci bodo ocenili stanje vašega objekta, preverili energetske možnosti in pripravili rešitev, ki bo popolnoma prilagojena vašemu domu – naj bo to novogradnja ali stoletna dama s šarmom preteklosti.

