Pot do trajnostnega ogrevanja omogoča (le) sodelovanje tehnologij, univerz in politike

Ogrevanje (in poleti hlajenje) gospodinjstev in poslovnih prostorov ni le izziv za posameznike in podjetja. Učinkovito reševanje zahteva vključenost na ravni celotnih mest ali celo držav, spreminjajoče se podnebne razmere ter vedno pogostejši in vedno bolj neurejeni vremenski vzorci pa še toliko bolj poudarjajo pomen in nujo celovitega pristopa. V belgijskem mestu Gent to razumejo in orjejo ledino pri ustvarjanju modela, ki bi bil lahko zgled tudi drugod.

Tehnološke rešitve so veliko in nepogrešljivo gonilo razvoja, a na poti od laboratorijev do vsakdanjega življenja samo osredotočanje nanje ne more zadoščati. Od uspehov v razvojnih laboratorijih do uvedbe v družbo je nujna tudi vključenost industrije, akademske sfere in politike, ki bodo skupaj ustvarile delujoče, učinkovite, dostopne in trajnostne rešitve.

Vprašanje ogrevanja (in hlajenja) notranjih prostorov ni izjema, v preteklih letih je postalo še bolj jasno, da bo prihodnost trajnostnega ogrevanja v mestih odvisna od medsebojnega sodelovanja teh treh področij.

Prvi mož Daikinovega evropskega razvojnega in raziskovalnega središča znotraj znanstveno-tehnološkega parka na obrobju belgijskega mesta Gent Ryota Takechi Foto: Srdjan Cvjetović

Gentski tehnološki park povezuje razvojnike in znanstvenike

V belgijskem mestu Gent, ki je svetovno znano predvsem kot prikupna turistična destinacija, po številu prebivalcev pa nekoliko prekaša Ljubljano, to sodelovanje že kaže sadove. Univerza v Gentu je ena izmed bolj priznanih v belgijskem in evropskem merilu, močno pa je vpletena tudi v znanstveni in tehnološki park v tem mestu.

V tem tehnološkem parku je svoje mesto našel tudi nov evropski razvojni in raziskovalni laboratorij družbe Daikin, ki v svoji domači Japonski že več kot stoletje razvija rešitve za ogrevanje in hlajenje ter čist zrak v prostorih, v Evropi pa so prisotni že več kot 50 let. Nova lokacija bo še okrepila njihovo sodelovanje z belgijsko univerzo, ki pa ni od včeraj, saj je Daikin bil in je še vedno prisoten tako z razvojem kot tudi s proizvodnjo v slabih 70 kilometrov oddaljenem mestu Oostende na obali Severnega morja.

Video: utrinki iz novega Daikinovega evropskega razvojnega in raziskovalnega središča v Gentu

Gent za zgled vključujočega sodelovanja

Čeprav imamo v Evropi in tudi v Sloveniji številne uspešne primere sodelovanja univerz in industrije, so v Gentu uspešno naredili več korakov naprej tudi pri vključevanju politike, tako lokalne kot vseevropske. Ne le, da je novo Daikinovo razvojno in raziskovalno središče nastajalo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki gentske univerze, ampak je tudi zasnovano kot del evropske strategije za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Lokalna gentska oblast se je ravno tako vključila v razvoj sistemskih rešitev, saj jih vidijo kot pomemben prispevek h krepitvi energetske učinkovitosti, a tudi k splošnemu večanju kakovosti življenja v svojem mestu.

Sinergija industrije in akademije ključ do najboljših rešitev

"Samostojne rešitve niso dovolj za kompleksne izzive, pred katerimi stojimo. Potrebujemo skupno raziskovanje in razvoj, ki bosta usmerjena k iskanju dolgoročnih rešitev za energetsko preobrazbo," se je strinjala rektorica Univerze v Gentu Petra de Sutter ob odprtju Daikinove nove pridobitve v Gentu. Tudi ona je poudarila, da tako sodelovanje ustvarja rešitve, ki so bolj praktične, zanesljive in pripravne za širšo uporabo.

Rektorica Univerze v Gentu Petra de Sutter: "Samostojne rešitve niso dovolj za kompleksne izzive, pred katerimi stojimo." Foto: Srdjan Cvjetović

Pritrdil ji je podpredsednik družbe Daikin Europe za storitve in rešitve ter korporativne zadeve Wim De Schacht. Novo središče vidi ne le kot naložbo v tehnološke okrepitve, temveč tudi kot naložbo v ljudi in trajnostno prihodnost Evrope.

Trajnostno je lahko tudi ugodno za denarnico

V novem razvojnem in raziskovalnem središču se bodo veliko ukvarjali s toplotnimi črpalkami, ki se zaradi svoje do okolja prijazne tehnološke zasnove vedno bolj uveljavljajo kot ena izmed ključnih rešitev za energetsko učinkovito ter trajnostno ogrevanje in hlajenje.

Tehnologija toplotnih črpalk namreč temelji na obnovljivih virih energije – okrog tri četrtine energije za svoje delovanje pridobijo iz zraka, zemlje in vode, preostalo energijo pa z elektriko. Zaradi tega imajo toplotne črpalke manjši ogljični odtis, hkrati pa omogočajo precejšnje prihranke pri stroških ogrevanja v primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi.

Zgledna energetska učinkovitost se začne na lastnem pragu

Najboljša podpora njihovim trditvam o trajnosti in gospodarnosti je že sama stavba novega Daikinovega razvojnega in raziskovalnega središča v Gentu. Izkorišča 72 geotermalnih vrtin, globokih po 150 metrov, na strehi so nameščeni solarni paneli za pridobivanje električne energije, nameščen je sistem za zbiranje deževnice, vse procese od ogrevanja in hlajenja do ventilacije in razsvetljave pa upravlja in v realnem času optimizira pametni sistem upravljanja energije (BMS, Building Management System).

Celoten kompleks, kjer za ogrevanje, hlajenje, toplo sanitarno vodo in prezračevanje v celoti skrbi lastna Daikinova oprema, tako deluje kot objekt skoraj ničelne energetske porabe (nZEB, near Zero Energy Building) in se ponaša s certifikatom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Excellent, ki je eden od najvišjih in najzahtevnejših svetovnih certifikatov ekološke gradnje.

Stavba novega Daikinovega evropskega razvojnega in raziskovalnega središča v Gentu ima skoraj ničelno porabo energije. Foto: Daikin

Razumevanje in podpora politik nujna

Toda nujen pogoj za (širšo) uvedbo še tako učinkovitih in trajnostnih tehnologij, ki nastanejo z odličnim sodelovanjem industrije in akademskih ustanov, so ustrezni politični ukrepi, usklajeni z lokalnimi in nacionalnimi energetskimi strategijami. Ti so toliko bolj nujni v mestnih okoljih z visoko gostoto prebivalstva.

V Belgiji lahko tako med drugim podjetja, ki vlagajo v energetsko učinkovite tehnologije, računajo na spodbude. Kot je ob odprtju Daikinovega razvojnega in raziskovalnega središča v Gentu pojasnil mestni svetnik za podnebje in energijo mesta Gent Filip Watteeuw, tudi Gent dejavno podpira taka prizadevanja. Zakoni in subvencije na vseh ravneh, ki spodbujajo energetsko učinkovitost in trajnost, so ključnega pomena za prehod, ki ne bo koristil samo neposrednim udeležencem, temveč kakovosti življenja v skupnosti nasploh in doseganju ambicioznih načrtov o (čim bolj) nizkoogljični družbi.