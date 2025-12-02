Mercedes-Benz GLC s tehnologijo EQ. Avtomobil, ki ga boste želeli voziti.

GLC je že vrsto let naš najbolj priljubljen avtomobil, ki milijonom strank po vsem svetu omogoča izkušnjo Mercedes-Benz v vsakdanjem življenju. Zdaj se ljubitelji znamke veselijo nečesa povsem novega: model GLC z EQ tehnologijo svojo brezčasno eleganco dopolnjuje z inovacijami, ki so ustvarjene za sodoben življenjski slog.

Novi GLC z EQ tehnologijo združuje prepoznaven dizajn Mercedes-Benz, napredno EQ tehnologijo in vrhunsko notranjost, ki odraža prestiž in inovativnost ter je prilagojena vsakodnevnim potrebam voznikov. Foto: Mercedes-Benz AG

Novi GLC je zasnovan za voznike, ki želijo več udobja, več tehnološke inteligence in več zanesljivosti v vsakem trenutku. Je avtomobil, ki vas razume, se prilagaja vašemu dnevu in vas spremlja z občutkom samozavesti, ki ga zna ponuditi le Mercedes-Benz.

Osrednji del vozila predstavlja izjemno zmogljiva umetna inteligenca, ki lahko izvede 254 milijard operacij na sekundo. Rezultat je avtomobil, ki razume vaše potrebe, ne da bi mu morali to povedati. Samodejno rezervira prosto mesto na ultra hitri polnilnici, z intuitivnim vmesnikom Zero Layer prilagodi panoramski zaslon tako, da prikazuje le tisto, kar je za vas v tistem trenutku pomembno, ter z naprednimi masažnimi programi sprošča vašo napetost po napornem dnevu. GLC ni le na vaši strani – je povsem usklajen z vami.

A čeprav umetna inteligenca odločno oblikuje njegov značaj, GLC z EQ tehnologijo ni le rezultat napredka v digitalnem svetu. Nastal je kot posledica sodelovanja in dela vrhunskih inženirjev, drznih oblikovalcev, digitalnih inovatorjev in – kar je najpomembneje – naših strank, ki najbolje vedo, kaj vozilo resnično pomeni vozniku. Zato GLC ne predstavlja zgolj tehnološkega preskoka, temveč novo raven povezave med človekom in avtomobilom.

IKONIČEN. VEČSTRANSKI. INTUITIVEN. IZJEMNO PREFINJEN.

Pri Mercedes-Benzu z navdušenjem sprejemamo izziv, v katerem nekaj odličnega skušamo še izboljšati. To zahteva predanost, spretnosti in vizijo. Gre za premišljene izboljšave, ki jih naši kupci resnično občutijo, za inovativne rešitve, ki povečujejo njihovo varnost, in za razvoj novih funkcij, ki morda ne bodo spremenile njihovega življenja, a bodo zagotovo izboljšale njihov vsakdan. Tudi ko vse to dosežemo, se ne ustavimo – vedno gremo še korak dlje, da bi bili v vseh pogledih najboljši.



Novi GLC z EQ tehnologijo uteleša vse, kar nas žene k nenehnemu napredku.

Foto: Mercedes-Benz AG

Začnite svojo pot do povsem novega GLC z EQ tehnologijo. Z zgodnjo prijavo si zagotovite prednost in možnost naročila popolnoma električnega GLC. Pošljite povpraševanje: Z zgodnjo prijavo si zagotovite prednost in možnost naročila popolnoma električnega GLC. Pošljite povpraševanje: https://www.mercedes-benz.si/new-models/glc-electric/#form

Prostornost, ki navdušuje: več udobja in vsestranske uporabnosti kot kadarkoli prej

GLC z EQ tehnologijo samozavestno utira pot novi prepoznavni oblikovni identiteti znamke Mercedes-Benz – takšni, ki spoštuje dediščino, a je ustvarjena za prihodnost. Že sprednja maska pove vse: osvetljena in animirana, s kar 942 svetlobnimi točkami, predstavlja sodobno reinterpretacijo enega najbolj ikoničnih elementov avtomobilizma. Rezultat je dizajn, ki ne le pritegne pogled, ampak vas ob vsakem vstopu pozdravi z edinstvenim občutkom domačnosti.

Nova maska hladilnika z 942 svetlobnimi točkami – kombinacija čustvenega vtisa in napredne tehnologije. Foto: Mercedes-Benz AG

GLC je večji, udobnejši in bolj vsestranski kot kadarkoli prej, kar občutite z vsakim kilometrom vožnje. Z daljšo medosno razdaljo za 84 mm v primerjavi z različico z notranjim izgorevanjem ponuja izrazito več prostora: spredaj 13 mm več prostora za noge in 46 mm več prostora za glavo, zadaj pa 47 mm več prostora za noge in 17 mm več prostora za glavo. Rezultat je izjemno udobna vožnja za vse potnike, ne glede na dolžino poti.

Obenem je izboljšana tudi praktičnost vozila. Prtljažnik s 570 litri osnovne prostornine se lahko razširi na kar 1.740 litrov z zloženimi zadnjimi sedeži – več kot dovolj za družinske izlete, športne aktivnosti ali večje nakupe. Na voljo je tudi dodatnih 128 litrov shranjevalnega prostora v priročnem sprednjem prtljažniku (frunk), za shranjevanje drobnih stvari, ki jih potrebujete na poti.

In najboljše? Bolj kot ga uporabljate, več njegovih prednosti odkrijete. Številne premišljene izboljšave se morda skrivajo pod površjem, vendar jih boste zagotovo občutili pri vsakodnevni uporabi. Ker včasih prav majhne stvari naredijo največjo razliko – še posebej takrat, ko se življenje odvija hitro.

Novi GLC z EQ tehnologijo združuje prepoznaven dizajn, napredno tehnologijo in vsakodnevno vsestranskost Foto: Mercedes-Benz AG

Notranjost novega GLC z EQ tehnologijo dviga filozofijo čutne čistosti Mercedes-Benz na novo raven. Osrednji element kabine je 99,3 centimetra velik veličasten panoramski zaslon MBUX Hyperscreen, ki s svojo digitalno eleganco ustvarja občutek prostornega, futurističnega kokpita. Aktivna ambientalna osvetlitev subtilno poudari linije in obliko notranjosti ter ustvari vzdušje sodobnega udobja.

Prostorna kabina, še posebej zadnji del, skupaj s serijsko panoramsko streho deluje odprto, zračno in prefinjeno. Za popoln vizualni učinek je na voljo panoramska streha SKY CONTROL iz laminiranega varnostnega stekla, ki jo je mogoče preklapljati med prozorno in motno. Razdeljena je na devet prilagodljivih segmentov, kar potnikom omogoča nadzor nad vstopom svetlobe v notranjost – od popolne svetlosti do prijetne intime. V kombinaciji z ambientalno osvetlitvijo panoramska streha ustvarja pravi mini planetarij s 162 osvetljenimi zvezdami, ki ponoči nežno zaživijo nad kabino in vsako vožnjo spremenijo v nepozabno izkušnjo pod lastnim nebom.

Ob tem pa gre Mercedes-Benz še korak dlje: z novim Vegan Package, certificiranim s strani The Vegan Society, postavlja nove standarde uporabe vrhunskih veganskih materialov. S tem postaja prvi avtomobilski proizvajalec na svetu, ki ponuja neodvisno certificirano notranjost, ki je povsem v skladu z veganskimi načeli ter združuje prestiž, trajnost in brezkompromisno udobje.

Zaslon MBUX Hyperscreen v velikosti 99,3 centimetra – digitalni center, ki povezuje voznika z avtomobilom. Foto: Mercedes-Benz AG

Poslovite se od skrbi glede dosega: inteligentna navigacija z rezervacijo polnilnih mest

Ena ključnih prednosti nove električne arhitekture je 800-voltni sistem, ki v kombinaciji z najnovejšo generacijo baterij občutno skrajša čas polnjenja. V povezavi z MB.CHARGE, enim največjih omrežij polnilnic na svetu, GLC omogoča hitro, preprosto in povezano polnjenje – kjerkoli in kadarkoli.

Navigacija Mercedes-Benz z Electric Intelligence vedno izračuna najhitrejšo in najbolj udobno pot ter samodejno načrtuje postanke za polnjenje, ob upoštevanju topografije, trase in vremenskih razmer. Hkrati Mercedes-Benz aktivno širi svojo javno polnilno infrastrukturo, pri čemer lahko uporabniki v polnilnih parkih MB.CHARGE Public ekskluzivno vnaprej rezervirajo polnilne točke – hitro, enostavno in brez čakanja.

Polno napolnjen GLC z EQ tehnologijo lahko prevozi do 715 km (WLTP). Njegova 800-voltna arhitektura in zmogljivost polnjenja do 330 kW omogočata, da se baterija v približno 10 minutah napolni za dodatne 303 km (WLTP) – dovolj za krajši postanek, medtem ko si privoščite kavo. Če bi se na primer odpravili iz Pariza s povsem napolnjeno baterijo, bi brez težav prispeli do Prage z le enim kratkim postankom.

Napredna litij-ionska baterija s 94 kWh in prilagodljivim pretvornikom omogoča hitro in učinkovito polnjenje kjerkoli, tudi na 400-voltnih hitrih polnilnicah Foto: Mercedes-Benz AG

Vsak kilometer v popolni harmoniji: nova dimenzija vožnje z GLC EQ

GLC z EQ tehnologijo pa ne ponuja le izjemnega zračnega vzmetenja in brezhibnega električnega pogona – gre za celovito, brezskrbno izkušnjo vožnje, ki vas spremlja na vsakem kilometru. Vsak dan je zasnovan tako, da je čim bolj enostaven in prijeten: doseg do 715 km (WLTP), polnjenje za dodatnih 303 km v le 10 minutah, samodejne rezervacije polnilnih mest ter inteligentno vzmetenje AIRMATIC, ki združuje luksuz razreda S z intuitivnim prilagajanjem cestišču.

Napredna varnostna tehnologija in asistenčni sistemi delujejo kot vaš drugi par oči, ki vas opozarjajo, pomagajo pri manevriranju ter zagotavljajo varno in udobno vožnjo. Ko pa se pot ne odvija po načrtu, GLC z vizualnimi in zvočnimi programi izboljša vzdušje v kabini.

Ne glede na to, ali peljete otroke v šolo, raziskujete podeželje ali se odpravljate na daljše poti, je GLC zasnovan za izjemno udobje in agilnost. Napredno zadnje krmiljenje mu omogoča nagib do 4,5 stopinje v obe smeri, kar skrajša medosno razdaljo in olajša manevriranje po ovinkastih cestah. Na avtocesti pa se kót krmiljenja omeji na 2,5 stopinje za stabilno in varno menjavo voznih pasov ali hitre manevre. GLC, opremljen z do 10 kamerami, 5 radarji in 12 ultrazvočnimi senzorji, ki jih nadzoruje zmogljiv vodno hlajen računalnik, zagotavlja, da se vsak vidik vožnje natančno spremlja in optimizira – za popolno harmonijo na vsakem kilometru.

Vsak kilometer v popolni harmoniji: električni GLC EQ združuje inteligentno asistenco, udobje in natančen nadzor, da je vsaka vožnja enostavna in prijetna. Foto: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasnega sporočila je STAR IMPORT, D. O. O.