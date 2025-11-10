Tragični dogodek v Španiji, zdravniki niso mogli več pomagati gledalcu

Nedeljska tekma druge španske lige med Ceuto in Almerio se je sprevrgla v veliko tragedijo. Med srečanjem se je na tribunah zgrudil 73-letni navijač Manuel Carreto. Zdravniki so mu prihiteli na pomoč, a mu niso mogli več pomagati. Ob polčasu je bila uradno potrjena njegova smrt, dvoboj pa se ni več nadaljeval.

V Ceuti, španskem avtonomnem mestu na severni obali Afrike, sta se v nedeljo na tekmi 13. kroga druge španske lige pomerili Ceuta in Almeria. Dvoboj je bil zaradi smrti 73-letnega gledalca po prvem polčasu, ko je bil rezultat 1:1, prekinjen in se ni več nadaljeval. Sodnik je prvič prekinil srečanje po 20 minutah, ko se je Manuel Carreto zgrudil na tribunah.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A fan who was being resuscitated in the stands during a Spanish 2nd division game between Ceuta and Almería has sadly passed away, as per COPE.



Emergency services performed CPR on him, but nothing could be done to save his life. pic.twitter.com/0yoQTMHsx3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 9, 2025

Zdravniki so mu prihiteli na pomoč in ga oživljali, dvoboj pa se je po daljši prekinitvi, ki je trajala več kot deset minut, nadaljeval. Zdravniki niso več mogli pomagati starejšemu ljubitelju nogometa. Carreto, nekdanji vodja pristaniške policije Ceuta, je umrl.

S tribun so ga odnesli na nosilih, ob polčasu pa oznanili, da je umrl. Tekma se ni več nadaljevala, tako da bo vodstvo tekmovanja objavilo nov termin.

Ceuta je izrekla sožalje družini in prijateljem pokojnega: