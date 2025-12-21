Benjamin Šeško na Villa Parku od prve minute!

Vodilni Arsenal je v 17. krogu angleškega prvenstva v gosteh z 1:0 ugnal Everton, najbližji zasledovalec Manchester City pa je s 3:0 nadigral West Ham. Blestel je dvakratni strelec Erling Haaland in presegel dosežek Cristiana Ronalda. Branilec naslova Liverpool je z 2:1 premagal Tottenham, ki je ob koncu ostal brez dveh izključenih nogometašev. Leeds United z Jako Bijolom v prvi enajsterici je bil kar s 4:1 boljši od Crystal Palacea. Korošec je igral celo tekmo, prispeval je asistenco za drugi gol Leedsa. Dvoboj začenja tudi njegov rojak Benjamin Šeško, ki z Manchester Unitedom v eni izmed poslastic kroga gostuje pri Aston Villi. Newcastle in Chelsea sta se razšla brez zmagovalca (2:2).

Arsenal je znal odgovoriti na grožnjo Cityja, ki ga je za nekaj ur prehitel na prvem mestu premier lige. Topničarji so se z zmago 1:0 na neugodnem gostovanju pri Evertonu vrnili na vrh, pred Cityjem imajo dve točki prednosti.

Pred obračunom v Liverpoolu Arsenal na treh zadnjih gostovanjih ni zmagal, dodaten strah pa mu je povzročala tudi dobra forma Evertona. A na vse to se je odzval na najboljši možni način, z dobro predstavo in zmago. Edini gol je sicer dosegel z enajstmetrovke, ki jo je po nepotrebnem igranju z roko v kazenskem prostoru zakrivil Jake O'Brien. Strelec z bele pike je bil Viktor Gyökeres, ki je za svojo ekipo dosegel peti gol v sezoni, a prvega po 1. novembru.

Topničarji so bili tudi sicer precej boljši tekmec. Pripravili so si še nekaj lepih priložnosti, dvakrat zadeli vratnico, tako da bi bila lahko njihova zmaga še višja.

Jaka Bijol. Celo tekmo je odigral odlično, bil nevaren ob prekinitvah, v eni izmed njih je z glavo asistiral Dominicu Calvert-Lewinu za vodstvo 2:0. Foto: Reuters

Pomembno in prepričljivo zmago je vknjižil Leeds, 4:1 je bil doma boljši od Crstal Palacea, pomembno vlogo pri tem je odigral slovenski reprezentant Jaka Bijol. Celo tekmo je odigral odlično, bil nevaren ob prekinitvah, v eni izmed njih je z glavo asistiral Dominicu Calvert-Lewinu za vodstvo 2:0. Calvert-Lewin je dosegel tudi prvi gol za Leeds, preostala dva sta bila delo Ethan Ampaduja ter Antona Stacha.

Manchester City rutinsko

Erling Haaland je zadel že v peti minuti. To je bil njegov 18. gol sezone in 103. v premier ligi, s čimer je ujel Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Manchester City je pred svojimi navijači proti West Hamu do zmage prišel rutinsko. Že v prvem polčasu je unovčil terensko premoč in prišel do vodstva z 2:0. Najprej je svoj 18. gol v prvenstvu dosegel Erling Haaland, ki je v peti minuti v drugem poskusu - prvi strel mu je vratar Alphonse Areola ubranil, izkoristil natančno podajo Nica O'Reilleya, nato pa je bil po lepi akciji domačega napada Norvežan še podajalec pri drugem golu, s strelom pod prečko ga je dosegel Tijani Reijnders.

V drugem polčasu so gosti vendarle pokazali zobe, imeli kar nekaj priložnosti, predvsem Jarrod Bowen pa ni bil pri strelu. Za to je sledila kazen, Haaland je dosegel še 19. gol v sezoni, potem ko je po protinapadu izkoristil neodločnost tekmečeve obrambe.

Everton - Arsenal Foto: Reuters

Newcastle je v prvem polčasu zabil dva gola, a je Chelsea vendarle prišel do točke. Foto: Reuters Newcastle in Chelsea sta pokazala zelo lepo predstavo na prvi, zgodnje popoldanski tekmi kroga. Po prvem polčasu je kazalo bolje gostiteljem, ki so vodili z 2:0. Nemški reprezentant Nick Woltemade se je oddolžil za avtogol v prejšnjem krogu, ko jih je z 1:0 premagal Sunderland, tokrat je bil strelec obeh golov za Newcastle. A njegova ekipa je prednost v drugem delu zapravila. V 49. minuti je Reece James mojstrsko izvedel prosti strel in znižal zaostanek, izenačil pa je v 66. minuti Joao Pedro. Podajalec pri golu je bil vratar Robert Sanchez, njegovo dolgo podajo je Pedro lepo ukrotil z glavo, prehitel branilca, prišel sam pred vratarja ter ga tudi zanesljivo premagal. Chelsea, ki je glede na vse lahko zadovoljen s točko, saj so imeli domači več priložnosti, vse bolj izgublja stik z vrhom. Na četrtem mestu za Cityjem zaostaja že osem točk.

Za trenerja Arsenala Mikela Arteto je tekma z Evertonom še posebej pomembna. Zaradi datuma. Mineva natanko šest let, odkar je postal trener londonskega kluba. "En človek ne more spremeniti ničesar, še posebej ne v tako velikem klubu. Potrebuješ veliko dobrih predanih ljudi, ki imajo enako vizijo, enako delovno etiko in enako strast. Imam to srečo, da imam take okoli sebe. Potem potrebuješ še podporo iz pisarn. Najpomembnejši pa so igralci. Ti morajo verjeti, kar jim govoriš. Lahko sem zelo srečen, saj prav vsak dan dajejo sto odstotkov."

"Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo"

Pep Guardiola ima novinarskih vprašanj o prihodnosti vrh glave. Foto: Guliverimage Pepa Guardiolo, trenerja sinjemodrih, so otoški novinarji v petek znova spraševali o njegovi prihodnosti v Manchestru. "Pogodba mi velja še 18 mesecev. To vprašanje dobivam vsako sezono. Karkoli se bo zgodilo, se bo zgodilo. O ničemer se še ne pogovarjamo. Pika. Ne bom tukaj za vedno, trenutno pa se o tem ne pogovarjamo." Ta teden so izbruhnile govorice, da naj bi bil zdajšnji trener Chelseaja Enzo Maresca na radarju vodstva Cityja. A je Maresca to že zavrnil. Guardiola pa je na vprašanje, ali bo naslednjo sezono še na klopi Manchestra, odgovoril: "Na to vprašanje sem že odgovoril. Zdaj sem tukaj. Kaj se bo zgodilo, pa kdo ve. Ni pomembno, ali imaš polletno ali desetletno pogodbo, v nogometu se stvari ves čas spreminjajo."

