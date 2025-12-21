5 živil, ki jih ne smete jesti, preden greste spat

Dobro je znano, da lahko kava, kola in energijske pijače motijo spanec. A pozor – tudi določena naravna in zdrava hrana lahko ovira naš počitek. Na kaj morate biti pozorni zvečer, svetuje strokovnjakinja za prehrano Heidrun Schubert iz Bavarskega potrošniškega centra.

"Težave s spanjem so individualne in pogosto povezane z določenimi živili. Vsak naj preizkusi, ali mu izogibanje določenim živilom pomaga lažje zaspati," za Focus pojasnjuje Schubert.

1. Sladki koren

Sladki koren vsebuje glicirizin, rastlinsko spojino, ki vpliva na ravnovesje vode in soli v telesu ter lahko zviša krvni tlak. Posledično se lahko pojavijo nemir in težave z zaspanjem.

2. Surova zelenjava in solata

Surova zelenjava, solate in kisli prelivi so za prebavni trakt zahtevnejši za prebavo. Med obdelavo hrane telo ostaja aktivno, zato ne more v polni meri počivati med globokim spancem.

3. Čokolada

Temna čokolada vsebuje teobromin, snov s spodbudnim učinkom podobnim kofeinu. Višja kot je vsebnost kakava, več teobromina vsebuje čokolada. Če želite miren spanec, se zvečer raje izogibajte temni čokoladi.

4. Čili in ingver

Začinjena hrana, kot je čili, vsebuje kapsaicin, ki pospešuje presnovo in dvigne telesno temperaturo, zaradi česar telo ostane budno. Enako velja za ingver, ki prav tako stimulira telo.

5. Nekatere vrste čaja

Tako kot kava, tudi črni čaj vsebuje kofein, ki preprečuje zaspanost. Nekatere sorte zelenega čaja, predvsem prva letina, so prav tako bogate s kofeinom. Če želite mirno zaspati, se jim raje izogibajte zvečer.

Bonus nasvet: poskusite "odpoved večerje"

Če pogosto težko zaspite, strokovnjakinja priporoča, da po 18. uri ali najkasneje po 20. uri ne jeste več ničesar. Telo tako pravočasno prebavi hrano in med spanjem ne opravlja dodatnega dela, kar mnogim pomaga bolje spati.