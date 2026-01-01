Na družbenih omrežjih se je razširila nenavadna zgodba iz Portoroža, ki jo je na zadnji dan leta 2025 delil Darko Klemen, nekdanji tekmovalec MasterChefa in lastnik brunch bara Štrega.

V noči pred novim letom je neznanec obiskal bar. Bar je bil zaprt, luči ugasnjene. Sprva je Klemen sumil, da je morda prišlo do vloma, a se je izkazalo, da je obiskovalec iskal le toplo zavetje in nekaj hrane, da se okrepča. Po obroku je v zahvalo na mizo položil dva rdeča kamna.

Klemen je gesto razumel kot simbol hvaležnosti, saj v lokalu ni bilo povzročene nobene škode.

Kaj pomenijo rdeči kamni?

Rdeči kamni, ki jih je obiskovalec pustil, imajo po Klemnovi razlagi močan pomen: predstavljajo življenjsko energijo, moč, hvaležnost in zaščito. Dva kamna simbolizirata tudi ravnovesje in povezavo med tistim, ki daje, in tistim, ki prejema.

Dogodek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, kjer ga mnogi komentatorji opisujejo kot ganljiv in navdihujoč trenutek, še posebej ob prehodu v novo leto.