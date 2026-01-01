Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
1. 1. 2026,
13.30

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54

Natisni članek

Natisni članek
hrana Portorož

Četrtek, 1. 1. 2026, 13.30

48 minut

Presenečenje pred barom v Portorožu: neznanec ponoči pustil dva rdeča kamna

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54
bar Portorož | Sprva je lastnik mislil, da je bilo v lokal vlomljeno, a se je izkazalo, da je neznanec ponoči le iskal toplo zavetje, si pogrel nekaj hrane in v zahvalo pustil dva rdeča kamna. | Foto Facebook

Sprva je lastnik mislil, da je bilo v lokal vlomljeno, a se je izkazalo, da je neznanec ponoči le iskal toplo zavetje, si pogrel nekaj hrane in v zahvalo pustil dva rdeča kamna.

Foto: Facebook

Na družbenih omrežjih se je razširila nenavadna zgodba iz Portoroža, ki jo je na zadnji dan leta 2025 delil Darko Klemen, nekdanji tekmovalec MasterChefa in lastnik brunch bara Štrega.

V noči pred novim letom je neznanec obiskal bar. Bar je bil zaprt, luči ugasnjene. Sprva je Klemen sumil, da je morda prišlo do vloma, a se je izkazalo, da je obiskovalec iskal le toplo zavetje in nekaj hrane, da se okrepča. Po obroku je v zahvalo na mizo položil dva rdeča kamna.

Klemen je gesto razumel kot simbol hvaležnosti, saj v lokalu ni bilo povzročene nobene škode.

Kaj pomenijo rdeči kamni?

Rdeči kamni, ki jih je obiskovalec pustil, imajo po Klemnovi razlagi močan pomen: predstavljajo življenjsko energijo, moč, hvaležnost in zaščito. Dva kamna simbolizirata tudi ravnovesje in povezavo med tistim, ki daje, in tistim, ki prejema.

Dogodek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, kjer ga mnogi komentatorji opisujejo kot ganljiv in navdihujoč trenutek, še posebej ob prehodu v novo leto.

hrana Portorož
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.