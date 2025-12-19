Rastoder kupil nekdanjo upravno stavbo Droge Portorož

Na današnji dražbi v Piranu so nekdanjo upravno stavbo podjetja Droga Portorož, ki je bila v lasti podjetja Casa del Sal, prodali poslovnežu Izetu Rastoderju. Ta je bil tudi edini dražitelj, ki je za nepremičnino odštel 1,845 milijona evrov, kolikor je znašala izklicna cena.

Stavba, zgrajena okoli leta 1920 in ena izmed arhitekturnih ikon Portoroža, je v zadnjih letih močno propadala. Stoji na 2066 kvadratnih metrih velikega zemljišča, meri pa 736 kvadratnih metrov in je pod spomeniškim varstvom.

Nekdanjo Drogino upravno stavbo je leta 2009 kupil podjetnik Gašpar Gašpar Mišič za 2,1 milijona evrov z namenom, da jo preuredi v muzejski art hotel, vendar so se načrti izjalovili zaradi infrastrukturnih omejitev oziroma črpališča, katerega cevi ležijo pod celotnim parkom, in zahtev spomeniškega varstva. Leta 2019 je Mišič vilo za 4,3 milijona evrov prodal podjetju Casa Del Sal kitajskega poslovneža Kai Daia.

Dai, nekdanji solastnik hranilnice Lon, ki so mu prevzem ene najmanjših bank pri nas preprečili regulatorji, je pred leti po poročanju medijev izginil neznano kam, njegovo podjetje pa se je znašlo v finančnih težavah. Za podjetje Casa del Sal je ljubljansko okrožno sodišče v letu 2023 začelo postopek za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije. Vila, kjer je imela sedež Droga Portorož, je tako pristala na dražbi.