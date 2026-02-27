Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
27. 2. 2026,
21.40

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Kuba ZDA Donald Trump

Trump razmišlja o "prijateljskem prevzemu" Kube

Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes novinarjem pred odhodom v Teksas povedal, da se kubanska vlada pogovarja z ameriško in se bo morda zgodil "prijateljski prevzem" Kube, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nimajo denarja, trenutno nimajo ničesar. Toda pogovarjajo se z nami in morda bomo izvedli prijateljski prevzem Kube. Kubanska vlada se pogovarja z nami in je v velikih težavah," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump.

Vprašanje Kube je aktualno, ker je tamkajšnja obalna straža v sredo prestregla ameriški hitri čoln, na katerem je bilo po informacijah obeh strani deset oboroženih posameznikov. Kubanska vlada trdi, da so osebe na čolnu pri obali Kube začele streljati na ladjo obalne straže in pri tem ranile kapitana.

Obalna straža je vrnila strele, ubila štiri moške, šest pa jih ranila. Ameriški mediji so poročali, da je deseterica prevratnikov ukradla čoln z marine na otočju Florida Keys in se odpravila proti Kubi.

Kaj točno se je zgodilo, še ni jasno

Kaj natančno so naklepali, za zdaj še ni jasno, vendar pa je kubanska vlada zatrdila, da je šlo za njej dobro znane kriminalce kubanskega rodu, ki naj bi želeli izvajati teroristične dejavnosti. Eden od ubitih je bil po izjavah njegovega brata za ameriške medije obseden s spremembo režima na Kubi.

Ameriška vlada zadevo za zdaj še preiskuje in nima nobenih uradnih informacij.

Trump je po napadu na Venezuelo v začetku leta uvedel prepoved prodaje venezuelske nafte komunističnemu otoku, kar je poglobilo gospodarsko krizo in humanitarni položaj. Zaradi tega so ZDA v tem tednu nekoliko olajšale embargo.

Kuba ZDA Donald Trump
