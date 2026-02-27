V Milanu iztiril tramvaj: umrla ena oseba, 39 je poškodovanih

V središču Milana na severu Italije se je danes popoldne iztiril tramvaj, pri čemer je po podatkih gasilcev umrl en človek. Poškodovanih je 39 ljudi, med njimi je en človek v kritičnem stanju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

❌#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [#27febbraio 17:30] pic.twitter.com/emIpm3E7wJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 27, 2026

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Smrtna žrtev je po dosedanjih podatkih moški, ki ga je tramvaj povozil.

Njegovo truplo so našli pod iztirjenim tramvajem, zato pristojni po navedbah agencije Ansa domnevajo, da je šlo za mimoidočega, ki ga je vozilo ob iztirjenju pokopalo pod seboj.

Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od poškodovanih je ostal ujet pod njim.

Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi. Eden od poškodovanih je v kritičnem stanju.