Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
27. 2. 2026,
18.10

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
italija tramvaj nesreča nesreča

Petek, 27. 2. 2026, 18.10

8 minut

V Milanu iztiril tramvaj: umrla ena oseba, 39 je poškodovanih

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nesreča Milano | Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. | Foto Vigili del Fuoco

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri.

Foto: Vigili del Fuoco

V središču Milana na severu Italije se je danes popoldne iztiril tramvaj, pri čemer je po podatkih gasilcev umrl en človek. Poškodovanih je 39 ljudi, med njimi je en človek v kritičnem stanju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Smrtna žrtev je po dosedanjih podatkih moški, ki ga je tramvaj povozil.

Njegovo truplo so našli pod iztirjenim tramvajem, zato pristojni po navedbah agencije Ansa domnevajo, da je šlo za mimoidočega, ki ga je vozilo ob iztirjenju pokopalo pod seboj.

Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od poškodovanih je ostal ujet pod njim.

Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi. Eden od poškodovanih je v kritičnem stanju.

Luknja na cesti
Novice Deček na poti v šolo padel v tri metre globoko luknjo: klicali so ga, a ga ni bilo več
Smučar
Novice Rešila zakopanega smučarja, komaj je še dihal: "Povsem naključno sva videla konice smuči" #video
italija tramvaj nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.