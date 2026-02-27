Rešila zakopanega smučarja, komaj je še dihal: "Povsem naključno sva videla konice smuči" #video

V Palisades Tahoeju v Kaliforniji so smučarja rešili živega, potem ko je bil z glavo naprej zakopan pod debelo plastjo snega. Rešila sta ga smučarja, ki sta nad snežno belino opazila konice njegovih smuči. Nemudoma sta ga izvlekla in mu rešila življenje. Zakopani smučar sprva ni mogel dihati.

"Nisem bil prepričan, ali bom to objavil ali ne, ampak to se je zgodilo v Palisadesu med KT in Olympic Lady. Med smučanjem sva se s prijateljem nekje na sredini poti ustavila in v snežni belini povsem naključno videla konice smuči. Nemudoma sva začela reševanje," je pojasnil eden od smučarjev, ki sta rešila zakopanega smučarja, ljudi pa opozoril, naj smučajo varno in vedno v paru.