Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
27. 2. 2026,
15.05

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Kalifornija nesreča nesreča smučar

Petek, 27. 2. 2026, 15.05

7 minut

Rešila zakopanega smučarja, komaj je še dihal: "Povsem naključno sva videla konice smuči" #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

V Palisades Tahoeju v Kaliforniji so smučarja rešili živega, potem ko je bil z glavo naprej zakopan pod debelo plastjo snega. Rešila sta ga smučarja, ki sta nad snežno belino opazila konice njegovih smuči. Nemudoma sta ga izvlekla in mu rešila življenje. Zakopani smučar sprva ni mogel dihati.

"Nisem bil prepričan, ali bom to objavil ali ne, ampak to se je zgodilo v Palisadesu med KT in Olympic Lady. Med smučanjem sva se s prijateljem nekje na sredini poti ustavila in v snežni belini povsem naključno videla konice smuči. Nemudoma sva začela reševanje," je pojasnil eden od smučarjev, ki sta rešila zakopanega smučarja, ljudi pa opozoril, naj smučajo varno in vedno v paru. 

Helikopter
Novice Objestna vožnja: nalet dveh smučarjev, oba končala z izgubo zavesti
Jadralni padalec, nesreča
Novice Huda poškodba jadralnega padalca, ki je v smrtni nevarnosti
Cerkno
Novice Na smučišču Cerkno v nesreči poškodovani dve osebi

Kalifornija nesreča nesreča smučar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.