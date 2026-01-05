Japonski lastnik verige restavracij s sušijem Kijoši Kimura je danes na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici Tojosu v japonski prestolnici Tokio za veliko modroplavuto tuno plačal rekordnih 510,3 milijona jenov (2,8 milijona evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.

Samooklicani kralj tune oz. njegova veriga restavracij Sushi Zanmai je na dražbi na ribji tržnici ponudila najvišjo ceno za 243 kilogramov težko ribo, ulovljeno ob severovzhodni obali Japonske. Priznal je, da je mislil, da bo tuno lahko kupil za manj denarja, a je njena cena presenetljivo hitro narasla.

Plačilo v višini 2,8 milijona evrov je najvišji znesek na tej novoletni dražbi, odkar so primerljive podatke začeli zbirati leta 1999. Foto: Reuters

Prejšnji rekord 333,6 milijona jenov (takrat 2,7 milijona evrov) je leta 2019 dosegla 278 kilogramov težka modroplavuta tuna, ko je bil kupec prav tako Kimura.

Takrat je dražba prvič potekala na ribji tržnici Tojosu, potem ko se je preselila s tradicionalne lokacije, tržnice Tsukiji, v bolj moderne prostore. Lani je najvišji ponudnik za 276-kilogramsko modroplavuto tuno odštel 207 milijonov jenov.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Suši, izdelan iz danes prodane tune, bodo prodajali za približno 500 jenov (2,7 evra) na zvitek, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters