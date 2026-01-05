Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.03

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
morje ribolov riba Japonska dražba suši tuna

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.03

1 ura, 18 minut

Na dražbi na Japonskem tuno prodali za rekordnih 2,8 milijona evrov #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Japonski lastnik verige restavracij s sušijem Kijoši Kimura je danes na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici Tojosu v japonski prestolnici Tokio za veliko modroplavuto tuno plačal rekordnih 510,3 milijona jenov (2,8 milijona evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.

Samooklicani kralj tune oz. njegova veriga restavracij Sushi Zanmai je na dražbi na ribji tržnici ponudila najvišjo ceno za 243 kilogramov težko ribo, ulovljeno ob severovzhodni obali Japonske. Priznal je, da je mislil, da bo tuno lahko kupil za manj denarja, a je njena cena presenetljivo hitro narasla.

Plačilo v višini 2,8 milijona evrov je najvišji znesek na tej novoletni dražbi, odkar so primerljive podatke začeli zbirati leta 1999. | Foto: Reuters Plačilo v višini 2,8 milijona evrov je najvišji znesek na tej novoletni dražbi, odkar so primerljive podatke začeli zbirati leta 1999. Foto: Reuters

Prejšnji rekord 333,6 milijona jenov (takrat 2,7 milijona evrov) je leta 2019 dosegla 278 kilogramov težka modroplavuta tuna, ko je bil kupec prav tako Kimura.

Takrat je dražba prvič potekala na ribji tržnici Tojosu, potem ko se je preselila s tradicionalne lokacije, tržnice Tsukiji, v bolj moderne prostore. Lani je najvišji ponudnik za 276-kilogramsko modroplavuto tuno odštel 207 milijonov jenov.

modroplavuti tun, tuna, riba, dražba, Japonska, suši | Foto: Reuters Foto: Reuters modroplavuti tun, tuna, riba, dražba, Japonska, suši | Foto: Reuters Foto: Reuters

Suši, izdelan iz danes prodane tune, bodo prodajali za približno 500 jenov (2,7 evra) na zvitek, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

modroplavuti tun, tuna, riba, dražba, Japonska, suši | Foto: Reuters Foto: Reuters

Modroplavuti tun
Novice Za novoletnega tuna odšteli več kot milijon evrov #foto
morje ribolov riba Japonska dražba suši tuna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.