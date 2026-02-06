Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Petek, 6. 2. 2026, 9.53

7 minut

Michelangelova risba stopala dosegla rekordno ceno za umetnikovo delo

Na. R., STA

Michelangelo, skica, risba, Libijska Sibila | Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II., Michelangelo je celoten strop - 520 kvadratnih metrov površine - poslikal sam med letoma 1508 in 1512. | Foto Christie's

Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II., Michelangelo je celoten strop - 520 kvadratnih metrov površine - poslikal sam med letoma 1508 in 1512.

Foto: Christie's

Risba stopala italijanskega renesančnega umetnika Michelangela, ki je nastala kot študija za fresko stropa Sikstinske kapele, je bila v četrtek na dražbi avkcijske hiše Christie's prodana za 27,2 milijona dolarjev (okoli 23 milijonov evrov), kar je rekordni znesek za umetnikovo delo. Risbo so prodali za skoraj 20-krat višjo vrednost od ocenjene.

Prva doslej znana študija za poslikavo stropa Sikstinske kapele je bila ocenjena med 1,5 in dva milijona dolarjev oziroma med 1,3 in 1,7 milijona evrov. Po navedbah avkcijske hiše v New Yorku so risbo prodali po približno 45 minutah, kupca niso razkrili.

Majhna skica z rdečo kredo je ena od okoli 50 Michelangelovih študij, povezanih s Sikstinsko kapelo v Vatikanu, ki poleg kipov Davida in Pieta sodi med umetnikova najbolj znana dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Le deset njegovih risb naj bi bilo danes v zasebni lasti.

Po besedah Andrewa Fletcherja iz avkcijske hiše Christie's gre za izjemno delo z izjemno zgodbo. "Imeli smo več interesentov v dvorani, preko telefona in na spletu. To je bila verjetno edina priložnost, da lahko zbiratelji pridejo do študije za verjetno največje umetniško delo, ki je bilo kadarkoli ustvarjeno," je povedal po dražbi.

Libijska Sibila | Foto: Wikipedia Libijska Sibila Foto: Wikipedia

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Pri Christie's so do risbe prišli preko spletnega portala, kjer lahko posamezniki zaprosijo za približno oceno umetnine.

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikal Stvarjenje sveta in druge prizore. Podoba iztegnjenega Božjega prsta, ki vdihne življenje Adamu, je eden najbolj znanih motivov v umetnostni zgodovini.

Sikstinska kapela, Vatikan, Rim | Foto: Guliverimage Sikstinska kapela, Vatikan, Rim Foto: Guliverimage

Prejšnji rekordni znesek za umetnikovo delo je bil 24,3 milijona dolarjev (okoli 20,6 milijona evrov), in sicer za skico golega moškega s še dvema figurama v ozadju.

Sikstinska kapela, Vatikan, Rim
