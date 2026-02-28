Izbira novih avtomobilov je večja kot kadarkoli. Število različnih avtomobilskih znamk v Sloveniji se je v zadnjih letih povečalo za skoraj polovico, toda prvih 15 proizvajalcev še naprej obvladuje kar štiri petine trga.

Na avtomobilskem trgu je vse več avtomobilskih znamk. Skoraj vsak teden poročamo o novem imenu, ki poskuša s prebojem na že tako natrpan trg. Večina novih znamk kajpak prihaja s Kitajske. Pisali smo že, da se bo v Slovenijo marca uradno podal tudi BYD kot največji kitajski proizvajalec, v bližnji prihodnosti v Slovenijo prihaja še kitajski proizvajalec Changan Automobile. Ta sodi med štiri največje kitajske avtomobilske skupine. Različna vozila izdelujejo že od leta 1984 in zaposlujejo okrog 72 tisoč ljudi.

Changan je na nekaterih trgih nekdanje Jugoslavije že prisoten, med drugim so tudi pokrovitelj košarkarske lige ABA. Sredi leta med drugim pričakujemo tudi znamko Arcfox, ki sodi pod BAIC.

Lani je imelo v Sloveniji le 23 od več kot 60 različnih avtomobilskih znamk vsaj en odstotek tržnega deleža.

Ladja BYD je lani prvič priplula tudi do avtomobilskega terminala Luke Koper. Foto: Luka Koper

Kitajske pismenke na avtomobilih Foto: Gregor Pavšič

Od leta 2022 najprej se je število različnih avtomobilskih znamk, katerih nova vozila so registrirali v Sloveniji, povečalo za skoraj 50 odstotkov. V statistiki registracij za leto 2022 smo prešteli 43 različnih znamk, lani jih je bilo že več kot 60. Ta statistika sicer skriva tudi prestižne avtomobile tradicionalnih znamk – Slovenci na primer leta 2022 niso kupili novih rolls-royceov, aston martinov in mclarnov, toda večina novosti vseeno predstavljajo prav nove znamke.

Med prvič prisotnimi znamkami so bile lani pretežno azijske, izjema je bil le že bankrotirani ameriški Fisker. Od leta 2022 do danes so s Kitajske prišle znamke, kot so (po abecednem vrstnem redu) Aiways, Baic, BYD, Dongfeng, Geely, Hongqi, Jaecoo, Lynk&Co, Omoda, Polestar, Vinfast, Voyah, Zeekr in še nekatere. Vsaj z uradnim zastopništvom pogrešamo še nekaj znamk: s Kitajske na primer Nio, enako tudi (Volvov) Polestar, iz Koreje Genesis (premijska znamka Hyundaia) – ta je że prisotna v Italiji – iz ZDA morda Lucid, nekoč tudi Rivian.

Forthing T5 – prvi kitajski avtomobil med 20 najuspešnejšimi avtomobili na slovenskem avtomobilskem trgu. Foto: Gregor Pavšič

Leta 2022 smo v uradni statistiki našteli 43 različnih znamk in več kot 330 različnih avtomobilskih modelov, lani pa vsaj 60 različnih znamk in že več kot 400 različnih modelov. Letos je statistika znana šele za januar, zato mnogih znamk na njej še ni. Za zdaj je na seznamu 47 različnih znamk osebnih avtomobilov in več kot 260 različnih modelov. Glede na vse napovedane novosti in nove znamke se bo ta obseg letos zagotovo še povečal in morda tudi presegel lanskega.

Vse več novih avtomobilskih znamk pa pomeni le še večjo razdrobljenost avtomobilskega trga. Prvih 15 avtomobilskih znamk je namreč letos januarja ustvarilo 80 odstotkov vseh registracij na bruto avtomobilskem trgu (lani v celem letu 81 odstotkov). Za večino avtomobilskih znamk torej ostanejo drobtinice oziroma preostalih 20 odstotkov, kar pa pomeni mesečno skupno le okrog tisoč novih registracij.

Nekaj novih avtomobilskih imen v Sloveniji v zadnjem letu:

Leapmotor Foto: Gregor Pavšič

Hongqi Foto: Gregor Pavšič

Fisker Foto: Gregor Pavšič Omoda Foto: Omoda Adria

BAIC Foto: Gregor Pavšič Zeekr Foto: Gregor Pavšič Vinfast Foto: Vinfast