Sreda, 25. 2. 2026, 10.35
1 ura, 20 minut
BYD - od marca tudi v Sloveniji
Največji kitajski avtomobilist BYD uradno potrdil prihod v Slovenijo
BYD, največji kitajski avtomobilski proizvajalec, bo marca tudi uradno vstopil na slovenski avtomobilski trg.
BYD je že uradno prisoten v naših sosednjih državah, Slovenija pa kljub nekaj registriranim avtomobilom te znamke do zdaj še ni imela uradnega zastopnika. Kot smo že večkrat napovedali, so nam predstavniki BYD na Hrvaškem (tam bo sedež tudi za slovenski trg) že potrdili prihod v Slovenijo v prvem četrtletju 2026.
Zdaj je to tudi uradno - BYD bo svoje načrte uradno predstavil prvi teden marca, ko bodo znane tudi podrobnosti o ponudbi vozil, njihovih cenah in trgovski mreži. Pomembno vprašanje za kupce bodo prav gotovo tudi poprodajne storitve.
Vsi avtomobili imajo priključni kabel
BYD izdeluje le avtomobile s priključnim kablom, torej električna vozila in priključne hibride. Med pomembnejšimi aduti bosta malček dolphin surf (neposredni tekmec renault twinga) in prenovljeni atto 3, ki je dobil 800-voltno tehnologijo.