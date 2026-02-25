Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Največji kitajski avtomobilist BYD uradno potrdil prihod v Slovenijo

BYD, največji kitajski avtomobilski proizvajalec, bo marca tudi uradno vstopil na slovenski avtomobilski trg.

BYD dolphin surf | Foto: BYD Foto: BYD BYD je že uradno prisoten v naših sosednjih državah, Slovenija pa kljub nekaj registriranim avtomobilom te znamke do zdaj še ni imela uradnega zastopnika. Kot smo že večkrat napovedali, so nam predstavniki BYD na Hrvaškem (tam bo sedež tudi za slovenski trg) že potrdili prihod v Slovenijo v prvem četrtletju 2026. 

Zdaj je to tudi uradno - BYD bo svoje načrte uradno predstavil prvi teden marca, ko bodo znane tudi podrobnosti o ponudbi vozil, njihovih cenah in trgovski mreži. Pomembno vprašanje za kupce bodo prav gotovo tudi poprodajne storitve.

Vsi avtomobili imajo priključni kabel

BYD izdeluje le avtomobile s priključnim kablom, torej električna vozila in priključne hibride. Med pomembnejšimi aduti bosta malček dolphin surf (neposredni tekmec renault twinga) in prenovljeni atto 3, ki je dobil 800-voltno tehnologijo. 

Leta 2025 je BYD dosegel rekordno prodajo približno 4,6 milijona vozil, kar pomeni približno 7,7-odstotno rast glede na leto prej. S tem je utrdil položaj največjega svetovnega proizvajalca elektrificiranih vozil in presegel lastne prodajne cilje. Med prodanimi vozili je bilo približno 2,26 milijona povsem električnih (BEV), kar predstavlja skoraj 28-odstotno rast, ter 2,29 milijona priključnohibridnih modelov. Močna rast je prišla tudi z mednarodnih trgov, kjer je BYD prvič presegel milijon prodanih vozil na leto, predvsem zaradi širjenja v Evropi in Latinski Ameriki. Skupna prodaja je podjetje popeljala med šest največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu, saj je po obsegu prodaje prehitelo tudi Ford.
