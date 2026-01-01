Kaj pomeni rdeči karton Timija Zajca?

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je po drugi zaporedni diskvalifikaciji zaradi neustreznega dresa prejel rdeči karton. Ta s seboj prinaša določene posledice. Kakšne? Slovenska reprezentanca je po diskvalifikaciji sicer vložila protest.

Nova sezona svetovnega pokala je prinesla novost, doslej rezervirano za kolektivne športe – kartone. Če je športnik diskvalificiran zaradi kršitve pravil o opremi, prejme rumeni karton. Ob ponovitvi prekrška sledi kot v nogometu rdeči karton in avtomatski suspenz za naslednji tekmovalni konec tedna.

Skakalec, ki je prejel rumeni karton, prav tako ni uvrščen med dobitnike točk, kot je bila še praksa doslej, če je bil kdo diskvalificiran v drugi seriji in je padel zgolj na 30. mesto, ki mu je povrhu vsega prineslo še nekaj denarne nagrade.

"Država diskvalificiranega tekmovalca bo prav tako izgubila kvoto na tem tekmovanju svetovnega pokala. Pred olimpijskimi igrami se bodo vsi kartoni izbrisali, kar pomeni, da bodo imeli vsi čisto bilanco," je poleti ob predstavitvi novih pravil pojasnil vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Foto: SZS Timi Zajc je tako zaradi drugega rumenega kartona prejel rdeči karton, kar pomeni, da ga na naslednjem prizorišču v Avstriji, če slovenska reprezentanca ne bo uspešna s pritožbo, ne bo.

Glede na pravilo je slovenska zasedba izgubila kvoto. Pred rdečim kartonom je imela kvoto petih tekmovalcev v svetovnem pokalu, zdaj pa bo ta štiri.