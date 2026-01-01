Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je bil diskvalificiran še drugič na letošnji novoletni turneji. Potem ko njegov kombinezon ni bil ustreznih dimenzij že po drugem mestu v Oberstdorfu, pa je rdečo luč prejel že pred nastopom v Garmisch-Partenkirchnu. Po novih pravilih je tako zaradi nepravilnosti pri opremi prejel še drugi rumeni karton, kar pomeni tudi prejem rdečega in konec letošnje novoletne turneje. V slovenski reprezentanci so se sicer na dogajanje odzvali s protestom.

74. novoletna turneja Timiju Zajcu zagotovo ne bo ostala v lepem spominu. V Oberstdorfu je z dvema odličnima skokoma osvojil drugo mesto, a bil zaradi treh milimetrov predolgega kombinezona naknadno diskvalificiran. Po novih pravilih ob ugotovljenih nepravilnostih pri opremi skakalec prejme rumeni karton.

V Garmisch-Partenkirchnu pa je za slovenskega skakalca sledil nov šok. Še pred nastopom na tekmi prve serije je bil namreč diskvalificiran, tokrat so bili zanj usodni štirje milimetri. To pomeni tudi prejem drugega rumenega kartona in tudi rdečega, kar pomeni, da je tudi suspendiran za naslednji dve tekmi, kar pomeni, da je zanj novoletna turneja že končana. Zajc bo tako manjkal na tekmah v Innsbrucku in tudi Bischofshofnu.

Kot so sporočili iz SZS, slovenska reprezentanca vlaga protest na diskvalifikacijo Timija Zajca. "O podrobnostih bomo spregovorili po tekmi," so še dodali.

Grilc za TV Slovenija: Skrbi me, da se bodo lotili še Domna

V studiu TV Slovenije sta dogajanje pokomentirala tudi Lovro Kos in trener Jani Grilc. "Ne vem, kaj bi rekel. Zgleda, da so pri FIS spremenili postopek kontrole, po navadi je bila ta samo spodaj po skoku, zdaj pa je bila še zgoraj, kar pomeni, da Timi sploh ni imel opcije skočiti. Po navadi je namreč zgoraj samo meritev višine razkoraka, danes so zgleda merili še roke in noge. Zanimivo … Včeraj je bilo zgleda vse v redu, danes je bilo še en milimeter več kot zadnjič. Dres se skrči, raztegne, a lahko je tukaj prisotna tudi človeška napaka," je za nacionalno televizijo dejal Kos.

Timi Zajc na naslednjih dveh tekmah ne bo imel pravice nastopa. Foto: Reuters

"Po logiki bi se dres med samim skokom lahko raztegnil, a vse skupaj postaja že prava zmešnjava. Gledalci počasi sploh ne bodo več vedeli, zakaj se gre. Nedvomno vse skupaj meče slabo luč na ta šport. Skrbi me, da se bodo lotili še Domna, glede na to, da ima stalno neke kontrole. Tudi to je za fante zelo stresno," pa je bil za TV Slovenija neposreden Grilc.

"Lahko se zgodi, ampak ko se zgodi drugič zapored, moram reči, da to se jim ne bi smelo zgoditi. Za športnika je to očitno zelo frustrirajoče," je o zadnji kršitvi Zajca dejal nemški skakalec Karl Geiger. "Edino pravilno je, da se držimo pravil," je dejal nekdanji skakalec Severin Freund, ki dela kot strokovnjak pri ZDF. "Če se skakalec ne prilagodi in nato še naprej dela napake, je edina logična posledica, da se FIS še naprej drži svoje politike."

Glede na veljavna pravila FIS, slovenski trener Robert Hrgota prav tako ne bo smel imenovati zamenjave za Zajca, zato bodo Slovenci v Innsbrucku in Bischofshofnu nastopili s štiričlansko zasedbo. Na avstrijskem delu turneje bodo nastopili Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Zajc je bil sicer do druge tekme letošnje novoletne turneje v skupnem seštevku svetovnega pokala na 15. mestu s 187 točkami, trikrat v sezoni pa se je uvrstil med najboljšo deseterico. Najvišje je bil v Lillehammerju, kjer je bil osmi.

