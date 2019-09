Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1974 se je v Oxfordu rodil nekdanji britanski teniški igralec Tim Henman.

Henman je leta 1992 postal profesionalni teniški igralec, ki se je štiri leta pozneje prebil v četrtfinala domačega Wimbledona.

Pri svojih 22 letih se ga je hitro prijel vzdevek "novi" Fred Perry, ki je bil zadnji domači zmagovalec na sveti travi. V Wimbledonu je nekaj let vladala "henmanmania", po njem so imenovali tudi hrib pri osrednjem teniškem igrišču, vseeno pa Britanci Henmana niso dočakali na vrhu turnirja za grand slam.

Štirikrat blizu, a nikoli na vrhu

Henman se je štirikrat prebil do polfinala turnirja v Wimbledonu, najbolj boleč poraz pa je doživel leta 2001, ko ga je za vstop v finale premagal Hrvat in poznejši zmagovalec Goran Ivanišević. Ta je proti Henmanu že zaostajal z 1:2 v nizih, nato pa je dvoboj prekinil dež. Po prekinitvi je Hrvat spreobrnil srečanje in se uvrstil v finale, kjer je pozneje premagal še Avstralca Patricka Rafterja.

Henman se je upokojil leta 2007, ni osvojil grand slama, pač pa 12 turnirjev ATP. Leta 2002 je bil četrti igralec sveta.

Britanci so leta 2013 po 77 letih le dočakali naslednika Perryja. To je postal Andy Murray, ki je uspeh ponovil tudi letos.

Zgodilo se je še ...

Leta 1961 je Savdska Arabija izgubila proti Maroku z 1:13, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1967 je v povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest zagrebški Dinamo na štadionu Elland Road v Leedsu pred 35 tisoč gledalci z 0:0 remiziral proti Leedsu in s skupnim izidom 2:0 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1969 je v 78. letu starosti umrl Arthur Friedenreich, eden prvih temnopoltih športnih zvezdnikov na svetu, ki je bil hkrati tudi eden prvih črnih brazilskih reprezentantov.

Leta 1979 je Argentina v Tokiu v finalu svetovnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Sovjetsko zvezo s 3:1. Enega izmed treh zadetkov je za zmagovalce zabil tudi Diego Armando Maradona.

Leta 1979 sta grška igralca Larisse Moussiaris in Koukoulitsios umrla v prometni nesreči, ko sta se vozila proti Atenam, kjer bi se morala pridružiti reprezentanci do 21 let.

Leta 1995 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo 1996 gostovala pri Italiji v Vidmu in pred 20 tisoč navijači pod vodstvom Zdenka Verdenika izgubila z 0:1. Edini gol na tekmi je v 13. minuti zabil zvezdnik Fabrizio Ravanelli.

Leta 1997 je Slovenija pod vodstvom Zdenka Verdenika v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1998 gostila Grčijo in v Ljubljani izgubila z 0:3. Na tej tekmi je prvič za izbrano vrsto zaigral Milan Osterc (44 tekem, osem golov).

Leta 1998 leti so izbrani slovenski nogometaši, ki jih je kot selektor tedaj vodil Srečko Katanec, odigrali prvo tekmo v kvalifikacijah za EP 2000. V Atenah je reprezentanca remizirala z Grčijo z 2:2, oba gola za Slovenijo pa je prispeval Zlatko Zahovič.

Leta 2002 je v Berlinu potekal zadnji od sedmih mitingov za Zlato ligo. 50 kilogramov zlata so si razdelili Američanka Marion Jones (100 metrov), Maročan Hicham El Guerrouj (1.500 metrov), Felix Sanchez iz Dominikanske republike (400 metrov ovire) in Mehičanka Ana Guevara (400 metrov).

Leta 2003 je Slovenija pod vodstvom Bojana Prašnikarja igrala tekmo kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo 2004 v Ljubljani proti Izraelu in pred osem tisoč navijači zmagala s 3:1. Za Slovenijo so gole prispevali Ermin Šiljak, Aleksander Knavs in Nastja Čeh.

Leta 2006 je Slovenija odigrala prvo tekmo kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo 2008. V Sofiji je pod vodstvom Branka Oblaka gostovala pri Bolgariji, ki jo je vodil Hristo Stoičkov, in izgubila z 0:3. Slovenija je zdržala do 58. minute, nato pa prejela tri gole in ostala brez točk. Na tej tekmi je zadnjič nastopil Borut Mavrič (18 tekem).

Leta 2013 je v dresu z državnim grbom prvi zadetek za Slovenijo dosegel nogometaš Kevin Kampl. Slovenija je na tisti tekmi v kvalifikacijah za SP premagala Albanijo z 1:0.

Rodili so se ….

1913 – nekdanji brazilski nogometaš Leonidas da Silva

1962 – nekdanji ameriški košarkar Kevin Willis

1967 – nekdanji hrvaški nogometaš in zdajšnji trener Igor Štimac

1971 – nekdanji indijski igralec kriketa Devang Gandhi

1973 – nekdanji britanski teniški igralec Greg Rusedski

1974 – nekdanji britanski igralec tenisa Tim Henman

1979 – grški boksar Mike Arnaoutis

1981 – ameriški igralec bejzbola Mark Teahen

1983 – francoski kolesar Dimitri Champion

1984 – slovenski nogometaš Andraž Kirm

1987 – turški košarkar Emir Preldžić

1990 – ameriški košarkar John Wall