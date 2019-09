Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 490 pred našim štetjem je človek prvič pretekel maraton (42.195 metrov). To je bil grški vojak Fejdipid, ki je tekel od Maratona do Aten, kamor je prenesel novico o zmagi nad Perzijci. Po tej zgodovinski, a nepotrjeni zgodbi je vojak razdaljo pretekel brez premora in na koncu zaradi prevelikega napora umrl.

Maraton je bil tudi ena izmed disciplin prvih olimpijskih iger moderne dobe leta 1896, omenjeno razdaljo pa so določili šele leta 1921. Danes je po svetu organizirano veliko maratonov in udeležuje se jih čedalje več rekreativcev.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1917 je na tekmi proti Argentini v Montevideu (1:0) prvič za reprezentanco nastopil Hector Scarone, s 31 goli v 51 tekmah najboljši strelec Urugvaja vseh časov.

Leta 1960 sta Rusinji Tamara in Irina Press postali prvi sestri, ki sta osvojili olimpijsko zlato.

Leta 1970 se je na OP ZDA odigrala prva podaljšana igra.

Leta 1971 sta Chris Evert in Jimmy Connors zmagala prvi dvoboj na OP ZDA.

Leta 1994 je španski kolesar Miguel Indurain postavil svetovni rekord na čas - v eni uri je prekolesaril 53,040 kilometra.

Leta 2007 se je končalo 11. svetovno prvenstvo v atletiki (Osaka, Japonska).

Rodili so se …

1952 – nekdanji ameriški teniški igralec Jimmy Connors

1961 – nekdanji kolumbijski nogometaš Carlos Valderrama

1965 – nekdanji britanski boksar Lennox Lewis

1967 – nekdanji nemški nogometaš Andreas Möller

1971 – nekdanja slovenska biatlonka Andreja Koblar

1974 – nekdanji ameriški košarkar Jason Lawson

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Milan Rakič

1982 – angleški nogometaš Joey Barton

1989 – brazilski nogometaš Alexandre Pato