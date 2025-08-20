Konec vojne v Ukrajini: je vse padlo v vodo?

Zdelo se je, da je dvostransko srečanje med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim že dogovorjeno in da so vse strani že dosegle soglasje o tem. Govorili so tudi, da se bo to zgodilo v prihodnjih dveh tednih. Kot kraj srečanja ruskega in ukrajinskega predsednika so že omenjali Madžarsko, nekateri so predlagali Švico. Nato pa je prišel odgovor iz Moskve, in sicer da ruska stran še zdaleč ni pripravljena na to. Obenem naj bi Rusija želela, da bi bilo srečanje v ruskem glavnem mestu, kar pa je Zelenski razumljivo zavrnil. Bo v bližnji prihodnost sploh prišlo do srečanja Putin – Zelenski?

Na ponedeljkovem srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim ter njegovimi evropskimi podporniki (nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Mark Rutte) so govorili tudi o dvostranskem srečanju med Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Začelo se je zapletati

Prva medijska poročila so govorila o tem, da je že doseženo soglasje o srečanju. Kancler Merz je govoril o tem, da bo to v prihodnjih dveh tednih, Američani so predlagali, da bi potekalo na Madžarskem, Macron pa je predlagal nevtralno Švico.

A se je kmalu začelo zapletati. Med telefonskim pogovorom s Trumpom v ponedeljek zvečer naj bi Putin predlagal srečanje z Zelenskim v Moskvi, je poročala tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na dva vira, seznanjena z zadevo. Zelenski naj bi predlog zavrnil.

Ruski zadržki do srečanja

"Razpravljali so o ideji, da bi bilo primerno preučiti možnost dviga ravni predstavnikov ruske in ukrajinske strani," je pozneje dejal Putinov tesni sodelavec Jurij Ušakov, ko je novinarjem poročal o klicu Trumpa Putinu. Nobeden od voditeljev ni bil omenjen po imenu in ni bilo kakršnihkoli namigov, da bi se pogovori med Rusijo in Ukrajino lahko dvignili na omenjeno višjo raven.

Po ponedeljkovem washingtonskem srečanju se je zdelo, da je že vse dogovorjeno za srečanje med Putinom in Zelenskim, nato pa sta Putinova tesna kremeljska sodelavca Sergej Lavrov (desno) in Jurij Ušakov poskrbela za diplomatsko hladno prho. Foto: Reuters

V torek je za ruske državne medije dal izjavo tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Bil je bolj spravljiv od Ušakova. "Ne zavračamo nobene oblike dela – niti dvostranskega niti tristranskega," je vztrajal. Vendar: "Vsak stik, ki vključuje visoke uradnike, mora biti pripravljen z največjo skrbnostjo." V kremeljskem jeziku to pomeni, da še zdaleč niso pripravljeni pristati na to, poudarja CNN.

Zakaj je za Putina srečanje z Zelenskim kočljivo

In to ne bi smelo biti presenečenje, še piše CNN. Vojna v Ukrajini je namreč vojna, ki jo je Putin začel z enostranskim priznanjem samooklicane Doneške in Luganske ljudske republike kot od Ukrajine neodvisnih držav. Trdil je, da je Ukrajina neodtujljiv del ruske zgodovine, kulture in duhovnega prostora, njena ločitev od Rusije pa je zgodovinska napaka. Če torej do tega srečanja pride, se bo Putin moral srečati s predsednikom države, za katero trdi, da ne obstaja, je za CNN povedala Orisja Lucevič, ki je ukrajinska sodelavka londonskega možganskega trusta Chatham House.

Srečanje Putina z Zelenskim bi pomenilo velik preobrat v tonu, ki bi ga bilo težko razložiti ruskemu ljudstvu, trdi Lucevičeva. Putinov režim je s pomočjo ruskih medijev Ruse dolga leta prepričeval, da je Zelenski nacist in nelegitimen predsednik države, da je Ukrajina marionetna država Zahoda … Putin in drugi ruski visoki politiki Zelenskega redko omenjajo po imenu in raje uporabljajo oster izraz – kijevski režim.

Ali Putin čaka, da bi Trump še bolj pritisnil na Kijev?

Ruska politologinja Tatjana Stanova, ki med drugim vodi lasten možganski trust R.Politik (ta se ukvarja z izdelavo analiz o Rusiji), je za CNN dejala, da Putin sicer srečanja z Zelenskim ne vidi kot ključnega v vojni, ki je za Rusijo bolj soočenje z Zahodom kot z Ukrajino, vendar bi se srečanja še vedno lahko udeležil, če bi menil, da bo uspešno.

Kljub temu da Putin ni popustil, je bil nagrajen z velikim vrhom na Aljaski, opustitvijo Trumpove zahteve po podpisu premirja pred mirovnimi pogovori in koncem groženj o novih gospodarskih sankcijah. Foto: Guliverimage

"Ključne zahteve morajo biti na mizi in Zelenski mora biti pripravljen govoriti o tem," je dejala. Zelenski je za zdaj izključil te ključne zahteve, ki vključujejo odpoved ozemlju, ki ga Ukrajina še vedno nadzoruje. Toda Putin, je trdila, vidi Trumpa kot ključ do spremembe tega. Putin torej želi, da bi Trump Zelenskega prisilil v sprejetje ruskih ključnih zahtev.

Moskva še vedno stavi na vojaško silo

Putin na tej točki torej nima razloga, da bi privolil v srečanje, piše CNN. Kljub temu da ni popustil, je bil nagrajen z velikim vrhom na Aljaski, opustitvijo Trumpove zahteve po podpisu premirja pred mirovnimi pogovori in koncem groženj o novih gospodarskih sankcijah.

Potem ko je Rusija avgusta nekoliko zmanjšala obseg nočnih napadov brezpilotnih letal na ukrajinska mesta, jih je v ponedeljek zvečer znova okrepila. Če Trumpov pritisk na Zelenskega še ni prinesel rezultatov, ki si jih Moskva želi, se lahko vedno zanese na vojaško silo.

Edina negotovost za Rusijo trenutno je, koga bo Trump krivil, ko bo ta zadnji mirovni poskus propadel, še piše CNN.