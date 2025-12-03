Matematika je zanj beseda, naravoslovje poved, znanost pa zgodba. "Najbolj me zanimajo fizika, matematika in astronomija, ukvarjam pa se tudi z biologijo in kemijo," pravi Aleksander Jotanović, 16-letni dijak tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Prihaja iz Bele krajine in že od osnovne šole kaže izjemno nadarjenost za naravoslovje, raziskovanje in logično mišljenje. S svojo izjemno širino znanja in vrhunskimi rezultati je letos postal eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Njegovo zanimanje za naravoslovje se je prebudilo že zelo zgodaj, resneje pa se je razvilo v zadnjih letih osnovne šole. Dan začne s šolskimi obveznostmi, popoldne pa namenja raziskovanju, pripravam na tekmovanja in svojemu matematičnemu krožku, ki ga vodi na šoli. "Rad poučujem druge. Včasih vodim celo redno uro matematike," razloži . S tem dokazuje, da znanja ne želi le pridobivati, temveč ga tudi predajati naprej.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Aleksander Jotanović je eden najuspešnejših mladih naravoslovcev v Sloveniji. V zadnjih letih je nanizal vrsto izjemnih mednarodnih dosežkov: osvojil je zlato medaljo na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti, srebrno medaljo na Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi, bronasto medaljo na Balkanski fizikalni olimpijadi ter prejel pohvalo na Evropski fizikalni olimpijadi. Tudi na državnih tekmovanjih blesti – ima več zlatih priznanj iz astronomije, matematike, fizike, kemije in naravoslovja.

Eden njegovih najpomembnejših vzornikov je profesor Domen Vaupotič, ki ga navdušuje s svojo predanostjo in energičnim pristopom k poučevanju. Aleksander pravi, da si želi nekoč početi enako: "Rad bi nabral čim več znanja in izkušenj, da bi jih lahko predal naprej."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegovi mentorji na šoli ga opisujejo kot izjemno nadarjenega, analitičnega in samoiniciativnega dijaka. Profesorica Valentina Mavrič Klenovšek izpostavlja: "Aleksander ima izjemno sposobnost logičnega in abstraktnega razmišljanja, ki ga loči od vrstnikov. Glas za Aleksandra je glas za znanstvenike nove generacije."

Aleksander ima tudi jasno začrtane cilje. Najprej želi tekmovati na čim več mednarodnih olimpijadah, dolgoročno pa si želi prispevati k razvoju fizike kot znanosti. "Moj cilj je, da po končanem študiju s svojimi znanstvenimi dosežki prispevam k razvoju fizike," pove prepričano.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Da bi te cilje dosegel, potrebuje sodobno opremo za eksperimentalno delo, dostop do dodatnih raziskovalnih projektov ter možnost udeležbe na tekmovanjih v tujini. Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu omogočila hitrejše napredovanje, nova znanja in več mednarodnih izkušenj, ki so ključne za razvoj mladega znanstvenika.

Aleksander Jotanović je dokaz, da se bodoči znanstveniki ne rodijo – ustvarijo jih radovednost, predanost in ljubezen do znanja. S svojim talentom in zagnanostjo že danes piše zgodbo, ki lahko nekoč pomembno zaznamuje slovensko znanost.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že trinajsto leto zapored skozi projekt Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot k visoko zastavljenim ciljem nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.