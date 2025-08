Zavarovalnica Triglav: Sobotno neurje največji naravni škodni dogodek letos

Sobotno neurje s točo in vetrom, ki je prizadelo širše geografsko območje od Žalca do Pomurja, je največji naravni škodni dogodek v letošnjem letu, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. Popis škode še poteka, v zavarovalnici pa oškodovance pozivajo k prijavi škode.

Slovenijo so v soboto zajele nevihte z nalivi, sunki vetra in udari strel. Ponekod je padala tudi toča, med drugim na širšem območju Celja in Maribora ter v Pomurju. Vrtnine in poljščine naj bi bile ponekod povsem uničene.

Kot so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav, je toča poškodovala objekte, avtomobile in kmetijske pridelke. Na Celjskem so po podatkih zavarovalnice poškodovani hmelj, vinogradi in koruza, v Pomurju pa pretežno koruza, buče, soja in vinogradi.

"Po ocenah Zavarovalnice Triglav je sobotno neurje s točo in vetrom največji škodni dogodek v letošnjem letu. Prizadelo je širše geografsko območje severovzhodnega dela Slovenije, medtem ko so bila druga letošnja neurja bolj lokalnega značaja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Škodo prijavite prek spleta

Na zavarovalnici ob tem oškodovance pozivajo k prijavi škode prek spleta, na voljo pa je brezplačna dežurna telefonska številka 080 555 555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se lahko zavarovanci obrnejo tudi na svojega zavarovalnega zastopnika oziroma obiščejo najbližjo poslovno enoto Zavarovalnice Triglav.

Cenilci so že na terenu

Popis škode še poteka, cenilci Zavarovalnice Triglav so že na terenu, so pojasnili. Za oceno škode na avtomobilih bodo vzpostavili tudi mobilni cenilni enoti v Petrovčah in Šentjurju. V mobilnih cenilnih enotah bodo škodo za naročene stranke začeli ocenjevati v ponedeljek. Stranke lahko od danes rezervirajo termin cenitve.

Ob tem so na zavarovalnici objavili nekaj nasvetov za prijavo škode. Za hitrejše reševanje škode na vozilih svetujejo fotografiranje številke šasije in registrske številke ter poškodbe na vozilu.

Reševanje škode na nepremičninah bo po navedbah zavarovalnice potekalo hitreje, če jim oškodovanci zagotovijo potrebna dokazila za določitev temelja za izplačilo in naredijo obračun višine zavarovalnine. Svetujejo tudi čim hitrejši začetek sanacije škode in ustrezno dokumentiranje poteka sanacije.