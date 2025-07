Hrvaško Istro so v zgodnjih jutranjih urah zajela neurja z obilnimi padavinami, poročajo hrvaški mediji. Večja količina dežja je padla zlasti v Poreču in okolici Pulja, kjer je poplavilo več ulic in cest. V Rovinju je pihal tudi močan veter, nad morjem v okolici Istre in Kvarnerja pa je bilo videti bliskanje in strele.

Nad hrvaško Istro so se nekaj pred 4. uro zjutraj z zahoda zgrnili nevihtni oblaki, ki so prinesli močna neurja z obilnim deževjem, poročata hrvaška spletna portala N1 in Index.

Obilne padavine so zabeležili zlasti v Poreču, kjer je danes zjutraj poplavilo več ulic in cest, in več krajih v okolici Pulja. Vremenski portal Istramet omenja tudi Pićan, Pazin in Rovinj, kjer so zabeležili najmočnejše sunke vetra.

Nad Istro in Kvarnerjem so ob tem v zgolj dveh urah zabeležili več kot 2.500 udarov strel, večinoma nad južnim in vzhodnim delom Istre ter nad odprtim morjem.

Do konca današnjega dne naj bi bilo vreme na Jadranu spremenljivo, napoveduje hrvaški hidrometeorološki zavod. Dodajajo, da gre pričakovati opazno ohladitev ter občasne padavine, mogoče so tudi močnejše lokalne nevihte, zlasti popoldne in zvečer. Podobno se pričakuje tudi v torek, nato naj bi se do četrtka postopoma zjasnilo in znova nekoliko ogrelo.