Z aplikacijo DRAJV simbolično že 50-tisočkrat prevozili ekvator

Deset let delovanja in dve milijardi varno prevoženih kilometrov. To sta dva pomembna mejnika, ki ju je letos poleti dosegla priljubljena aplikacija DRAJV Zavarovalnice Triglav. V zadnjem desetletju si je DRAJV na svoj mobilni telefon naložilo več kot 200 tisoč uporabnikov, pri čemer je rednih mesečnih uporabnikov aplikacije že več kot 65 tisoč. Ob tem so uporabniki aplikacije največje slovenske zavarovalnice dokazano tudi bolj varni vozniki.

"Naši izračuni kažejo, da imajo uporabniki aplikacije DRAJV za približno od 15 do 20 odstotkov nižjo škodno pogostnost v primerjavi s tistimi vozniki, ki je ne uporabljajo. Uporabniki DRAJV pa pomagajo tudi pri odkrivanju nevarnejših cestnih odsekov in s tem prispevajo svoj delež pri izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev," pojasni vodja razvoja aplikacije DRAJV Boštjan Kop.

Med uporabniki aplikacije v največji slovenski zavarovalnici sicer opažajo dve skupini voznikov. Prvi pripadajo vozniki, ki so že pred uporabo aplikacije vozili varno oziroma so upoštevali hitrostne omejitve, aplikacija pa jim daje dodatno povratno informacijo glede načina vožnje. V drugo skupino spadajo vozniki, ki se jim ocene posameznih voženj zvišujejo z uporabo aplikacije in po nekajmesečni uporabi ostanejo visoke, kar nakazuje na pozitiven učinek aplikacije na izboljšanje voznih navad. "Pri tem velja omeniti, da varen voznik ni nujno tudi počasen voznik, kar smo upoštevali pri zasnovi rešitve, ki dopušča tudi dinamično vožnjo, s katero je mogoče pri oceni voženj doseči 90 točk ali več, kar se šteje za varno vožnjo," razloži Boštjan Kop.

Podatki zaživeli na digitalnem prometnem zemljevidu

Anonimizirani podatki več kot sto tisoč uporabnikov mobilne aplikacije DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vožnje ter nagrajuje varne voznike, so lani na novo zaživeli na zemljevidu DRAJV, prvem tovrstnem javno dostopnem spletnem orodju v Sloveniji. Ta ponuja povsem nov vpogled v način vožnje slovenskih voznikov. Na enem mestu so namreč zbrani podatki o najbolj nevarnih odsekih oziroma najpogostejših izzivih v prometu, s katerimi se spoprijemamo na naših cestah. Aplikacija med snemanjem meri hitrost vožnje, premike (uporabo) telefona, pojemke in pospeške ter zaznava vse čezmerne sile pri vožnji v ovinek. DRAJV ima namreč prednaložene podatke o tem, kakšne so hitrostne omejitve na določenih odsekih cest, in sproti zaznava vse prekoračitve.

"Pogostejše prekoračitve dovoljenih hitrosti opažamo na avtocestnih razcepih in razcepih hitrih cest, na glavnih mestnih vpadnicah v okolici večjih mest in na določenih odsekih regionalnih cest. Ko gre za premike telefona, je položaj še bolj skrb vzbujajoč, saj je prostorski vzorec uporabe telefona med vožnjo precej bolj enakomeren v primerjavi z lokacijami prekoračitev dovoljenih hitrosti vožnje. Kljub temu opažamo višjo pogostost premikov telefona na avtocestah, predvsem na območjih pogostih zastojev, na primer na štajerski, primorski, dolenjski in gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane," pove vodja razvoja priljubljene aplikacije, ki poudarja, da zemljevid DRAJV ni zasnovan kot orodje za zaznavanje prekrškov, ampak ima predvsem vlogo ozaveščanja.

Vodja razvoja aplikacije DRAJV Boštjan Kop Foto: Zavarovalnica Triglav

Po uporabi telematike v svetovnem vrhu

Pri uporabi telematike se Zavarovalnica Triglav uvršča v sam svetovni vrh – vsak deseti voznik je ob zavarovanju svojega osebnega vozila že uporabil kodo za popust DRAJV, s katerim se lahko prihrani do 20 odstotkov pri zavarovanju avtomobila in avtodoma ter do 15 odstotkov pri zavarovanju motornega kolesa.

Praznujejo z nagradno igro

Mobilna aplikacija DRAJV se je v zadnjih letih iz orodja za spremljanje voznih navad razvila tudi v sodobno digitalno orodje, s katerim lahko uporabniki na enem mestu hitro, varno in popolnoma digitalno uredijo vse, kar je povezano z njihovimi vozili. Od sklenitve zavarovanja v nekaj klikih, digitalne prijave škode in spremljanja asistence na poti v realnem času do preglednih podatkov o vozilih in servisne zgodovine. DRAJV združuje vse storitve v eni aplikaciji in tako odpira vrata v svet digitalne mobilnosti.

Dve milijardi kilometrov z aplikacijo DRAJV pa pomenita tudi prav toliko kilometrov truda vseh uporabnikov aplikacije za bolj varno vožnjo. V največji slovenski zavarovalnici zato pomembno prelomnico praznujejo skupaj z uporabniki aplikacije. V nagradni igri, ki bo trajala vse do 5. septembra, so na voljo številne privlačne nagrade.

S čim bi lahko v praksi primerjali dolžino dve milijardi kilometrov? Da bi števec pokazal to desetmestno številko, bi morali: državno mejo Slovenije prevoziti 1,5-milijonkrat,

razdaljo do Sonca in nazaj prevoziti šestkrat,

narediti več kot 2,67 trilijona korakov.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav, d. d.