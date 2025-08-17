Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
17. 8. 2025,
20.37

Osveženo pred

22 minut

policija smrt otrok Istra Hrvaška

Nedelja, 17. 8. 2025, 20.37

22 minut

V veliki tragediji v Istri umrl triletni otrok

Avtor:
D.K.

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V nesrečnem dogodku v bližini naselja Kršikla pri Pazinu je sinoči življenje izgubil triletni otrok. Do tragedije je prišlo, ko je drevo, postavljeno ob cesto zaradi poročnih običajev, padlo in otroka ubilo.

Po informacijah, ki jih je javnosti predstavila direktorica istrskega zavoda za urgentno medicino Tatjana Čemerikić, je dispečerski center ob 20.20 prejel nujni klic o nesreči. Na intervencijo je bila takoj poslana ekipa nujne medicinske pomoči iz Pazina, ki je v zelo kratkem času prestregla vozilo, v katerem je družina otroka peljala proti bolnišnici v Pazinu. Zdravniki so takoj začeli oživljati in sprejeli vse ukrepe, da bi rešili otrokovo življenje, vendar so bile kljub hitremu odzivu in maksimalnemu trudu poškodbe prehude, poroča Jutarnji list.

"Kljub vsem prizadevanjem otrok žal ni preživel. V imenu zavoda družini v tem izjemno težkem trenutku izrekamo iskreno in globoko sožalje," je v uradni izjavi zapisala Čemerikićeva.

Pazinska policija je o dogodku prejela prijavo malo pred 20. uro. Na kraj so bile takoj napotene patrulje, ki so v sodelovanju s pristojnim okrožnim državnim tožilcem uvedle kriminalistično preiskavo, s katero bi ugotovile vse okoliščine tragedije. Po prvih informacijah je šlo za drevo na dvignjenem delu terena, ki je padlo na cesto in zadelo otroka.

Po neuradnih informacijah je bilo drevo postavljeno v okviru poročnih običajev, ki so v nekaterih delih Istre še vedno živa tradicija, saj se ob cestah pogosto postavljajo drevesa ali leseni loki kot simbol praznovanja ter znak za družino in prijatelje, da poteka obred. Čeprav so ti običaji na splošno neškodljivi in del lokalne identitete, so se v tem primeru spremenili v tragedijo, ki je vse mesto zavila v temo.

policija smrt otrok Istra Hrvaška
