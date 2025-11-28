Umrl je 10-kratni avstrijski jadralni olimpijec Raudaschl

V 84. letu je umrl Hubert Raudaschl, 10-kratni olimpijec v jadranju, avstrijska tiskovna agencija APA povzema tamkajšnjo jadralno zvezo. Leta 1968 je v razredu finn in leta 1980 s Karlom Ferstlom v razredu zvezda osvojil tudi srebrni kolajni.

Raudaschl je na prve igre odpotoval leta 1960 v Rim, kjer pa kot rezerva ni nastopil. Olimpijsko pot je končal leta 1996 v Atlanti. Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati kolajni, na evropskih pa pet.

Kasneje se je uveljavil tudi pri gradnji jadrnic in številne njegove zamisli so še danes sestavni del jadrnic po vsem svetu, poroča APA.