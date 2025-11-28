Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
28. 11. 2025,
15.00

smrt Hubert Raudaschl

Petek, 28. 11. 2025, 15.00

27 minut

Umrl je 10-kratni avstrijski jadralni olimpijec Raudaschl

Hubert Raudaschl | Hubert Raudaschl je umrl v 84. letu starosti. | Foto Guliverimage

Hubert Raudaschl je umrl v 84. letu starosti.

Foto: Guliverimage

V 84. letu je umrl Hubert Raudaschl, 10-kratni olimpijec v jadranju, avstrijska tiskovna agencija APA povzema tamkajšnjo jadralno zvezo. Leta 1968 je v razredu finn in leta 1980 s Karlom Ferstlom v razredu zvezda osvojil tudi srebrni kolajni.

Raudaschl je na prve igre odpotoval leta 1960 v Rim, kjer pa kot rezerva ni nastopil. Olimpijsko pot je končal leta 1996 v Atlanti. Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati kolajni, na evropskih pa pet.

Kasneje se je uveljavil tudi pri gradnji jadrnic in številne njegove zamisli so še danes sestavni del jadrnic po vsem svetu, poroča APA.

smrt Hubert Raudaschl
