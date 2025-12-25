Pet držav, kjer je božič prepovedan: če praznuješ, te doleti zaporna kazen ali visoka globa

Medtem ko velik del sveta čuti praznično vzdušje, polno srečanj in obdarovanja, zlahka pozabimo, da je za milijarde ljudi 25. december le še en navaden dan. Pravzaprav obstajajo države, kjer božič ni uradni praznik, razlogi za to pa so običajno kulturni ali verski.

Severna Koreja: vsaka oblika praznovanja prinese zaporno kazen

V Severni Koreji ni prostora za verske praznike, kot je božič. Totalitarna ideologija države ne dopušča religije, ker jo vidi kot konkurenco državni oblasti in kultu osebnosti, ki se že leta gradi okoli dinastije Kim.

Vsaka oblika praznovanja božiča lahko povzroči zaporno kazen, organizirana religija v državi pa je večinoma pod nadzorom režima.

Namesto krščanskih praznikov je državni koledar poln datumov, ki slavijo vodstvo in zgodovino režima. Najpomembnejši zimski dogodek je obletnica rojstva Kim Džong Ila (17. december). Zahodni vplivi, vključno z božičnimi običaji, se sistematično odstranjujejo iz javnega življenja.

Savdska Arabija: mogoče je videti le diskretno okrasitev

Kot rojstni kraj islama ima Savdska Arabija že desetletja zelo jasno stališče do božiča: ta je nezdružljiv z islamsko doktrino. Leta so bili javni okraski, božična drevesca in kakršnokoli vidno praznovanje strogo prepovedani, praznovanja pa so bila omejena na zasebne prostore in diplomatske kroge.

V zadnjih letih se je zgodilo nekaj manjših izboljšav, predvsem zaradi poskusov gospodarske modernizacije in odpiranja turizmu. V nekaterih luksuznih hotelih in nakupovalnih središčih v večjih mestih je zdaj mogoče videti diskretne "sezonske" okraske – vendar brez očitnih verskih simbolov.

Ostaja jasno, da je to izjema, ne pravilo. V saudski kulturi glavna praznika ostajata Eid al-Fitr in Eid al-Adha, ko se celotna država resnično prepusti prazničnemu duhu.

Brunej: visoke globe za božična drevesca, lučke, jaslice, Božičkove kape

Brunej uveljavlja strogo različico šeriatskega prava, ki močno regulira javni prostor. Medtem ko lahko nemuslimani praznujejo božič zasebno, se vse, kar bi se med muslimani lahko razumelo kot "promocija druge vere", šteje za problematično.

V praksi to pomeni, da lahko božična drevesca, lučke, jaslice in celo nošenje Božičkove kape v javnosti povzročijo visoke globe. Podjetjem je prepovedano oglaševanje praznika, oblasti pa so državljane javno opozorile, naj se vzdržijo pošiljanja božičnih voščilnic v javnosti.

Posledično je božič v Bruneju skoraj v celoti omejen na zasebne domove in nemuslimanske skupnosti.

Somalija: božič je v celoti prepovedan

Somalija, država z muslimansko večino in kompleksnimi varnostnimi razmerami, gre še korak dlje: božič je v celoti prepovedan.

Razlogi so kombinacija verske identitete in varnostnih pomislekov. Oblasti namreč menijo, da bi lahko javno praznovanje krščanskega praznika spodbudilo napetosti in izzvalo odzive ekstremističnih skupin.

V državi so prepovedani javni okraski, božične maše in celo običajni izrazi, kot je "vesel božič". Poudarek je strogo na islamskih praznikih, vsako javno izražanje druge vere pa se dojema kot izziv nacionalni in verski enotnosti.

Tadžikistan: preprečiti običaj, ki je uvožen

Za razliko od prejšnjih primerov Tadžikistan formalno ni prepovedal božiča, vendar ga oblasti aktivno odvračajo. To je del širše politike omejevanja tujega kulturnega in verskega vpliva, hkrati pa krepijo nacionalno identiteto.

Oblasti so šolam in podjetjem večkrat svetovale, naj ne postavljajo okraskov ali organizirajo praznovanj, prodaja božičnih drevesc in okraskov pa je omejena. Namen ni zatirati zasebne vere, temveč preprečiti javno širjenje običajev, ki se dojemajo kot "uvoženi".

Namesto tega država močno spodbuja tradicionalna praznovanja, kot je navruz (perzijsko novo leto), ki je eden ključnih praznikov v njihovi regiji.