Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
17.45

Osveženo pred

22 minut

Sreda, 14. 1. 2026, 17.45

Vrhovno sodišče vložilo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona

St. M., STA

Vrhovno sodišče | V ustavno presojo tako pošiljajo peti, šesti in sedmi člen Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec spremenil več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določil, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, pripor podaljša za največ eno leto, tako da lahko traja največ tri leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. | Foto Tina Deu

V ustavno presojo tako pošiljajo peti, šesti in sedmi člen Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec spremenil več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določil, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, pripor podaljša za največ eno leto, tako da lahko traja največ tri leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti.

Foto: Tina Deu

Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče poslalo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona. Gre za določbe, s katerimi so posegli v zakon o kazenskem postopku in omogočili podaljšanje pripora z dveh na največ tri leta. Zahteva je povezana s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu.

Na vrhovnem sodišču menijo, da so lahko nove določbe zakona o kazenskem postopku v neskladju s tremi členi ustave, ki zagotavljajo pravico do pravnega varstva, domnevo nedolžnosti in opredeljujejo pristojnost vrhovnega sodišča.

V ustavno presojo tako pošiljajo peti, šesti in sedmi člen Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec spremenil več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določil, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, pripor podaljša za največ eno leto, tako da lahko traja največ tri leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, se pripor odpravi in se obtoženec izpusti, razen če vrhovno sodišče odloči drugače.

