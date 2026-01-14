Vrhovno sodišče vložilo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona

Vrhovno sodišče je na ustavno sodišče poslalo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona. Gre za določbe, s katerimi so posegli v zakon o kazenskem postopku in omogočili podaljšanje pripora z dveh na največ tri leta. Zahteva je povezana s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu.

Na vrhovnem sodišču menijo, da so lahko nove določbe zakona o kazenskem postopku v neskladju s tremi členi ustave, ki zagotavljajo pravico do pravnega varstva, domnevo nedolžnosti in opredeljujejo pristojnost vrhovnega sodišča.

V ustavno presojo tako pošiljajo peti, šesti in sedmi člen Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec spremenil več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določil, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, pripor podaljša za največ eno leto, tako da lahko traja največ tri leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, se pripor odpravi in se obtoženec izpusti, razen če vrhovno sodišče odloči drugače.

Z dveh na največ tri leta pripora

Kot so danes navedli na vrhovnem sodišču, so se za zahtevo na oceno ustavnosti odločili v zadevi, v kateri je bil podan predlog za podaljšanje pripora po Šutarjevem zakonu, torej z dveh na tri leta.

Potrdili so tudi, da je primer povezan s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu.

Časnik Večer je decembra poročal, da je sodišče v tej zadevi odpravilo pripor obdolženima, saj sta od vložitve obtožnice minili dve leti. Tožilec je sicer predlagal, da se obtoženima pripor podaljša še za eno leto in se pri tem skliceval na Šutarjev zakon, a vrhovno sodišče po takratnem poročanju Večera, ki se je skliceval na neuradne informacije, predlogu tožilca ni sledilo, je navajal časnik. Vrhovno sodišče je danes navedlo, da je postopek prekinilo in se torej obrnilo na ustavno sodišče.