Digitalno razstrupljanje v 2026: Zakaj se polovica sveta želi odklopiti?

Avstralija je lani za božič prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let. Podatki o vplivih prepovedi na dejansko uporabo še niso na voljo, kljub temu pa že prihajajo mešane vesti o učinkih prepovedi. Mnogi najstniki se temu izognejo z uporabo zakonskih vrzeli ali VPN-jev, vendar nekateri starši poročajo o pozitivnih spremembah, kot je povečana aktivnost na prostem. Javna podpora prepovedi med odraslimi ostaja zelo visoka, kar kaže na politični uspeh v zvezi z debato o spletni varnosti mladih, čeprav strokovnjaki dvomijo, ali se prepoved resnično loteva temeljnih težav, kot je denimo spletno ustrahovanje. Narašča pa tudi število Avstralcev, ki v novem letu načrtujejo "digitalno razstrupljanje", poroča portal 7News.

Ena od novoletnih zaobljub, ki hitro pridobiva priljubljenost, je znana kot digitalno razstrupljanje. Gre za namerno zmanjšanje ali prenehanje uporabe pametnih telefonov ali drugih naprav, zlasti ko gre za čas, porabljen za brskanje po družbenih omrežjih.

Strokovnjaki trdijo, da lahko že kratki premori izboljšajo spanec, osredotočenost in duševno zdravje.

Po pisanju 7News naj bi v 2026 skoraj polovica ljudi po vsem svetu načrtovala zmanjšati čas pred zasloni in brskanje po zaslonu zamenjati za mir, da bi okrepila svoje duševno zdravje in dobro počutje.

V Avstraliji je vsak tretji prebivalec (34 odstotkov) že poskušal z digitalnim razstrupljanjem. Približno štirje od desetih (39 odstotkov) so bili pri tem uspešni in so poročali o jasnejšem razmišljanju, stabilnejšem čustvovanju in večji količini energije, kaže nova študija podjetja za analizo tehnoloških trendov Airteam.

Vse te koristne spremembe so pomembne tako v vsakdanjem življenju kot v panogah, kjer so odločitve v delčku sekunde lahko ključne.

Zakaj odklop deluje?

Strokovnjaki pravijo, da trend odraža naraščajočo zaskrbljenost zaradi preobremenjenosti z zasloni in duševnimi posledicami nenehnega brskanja po zaslonih.

Nevroznanstvenica Annett Koenig, ki svetuje vodilnim delavcem v panogah z visokim pritiskom, kot sta letalstvo in rudarstvo, je dejala, da lahko že kratki odmori ponastavijo možgane. "Vsako brskanje, ping ali obvestilo sproži dopamin in stresni odziv, s čimer se možgani naučijo samodejno posegati po napravah," je povedala za 7News.

Dopamin spodbuja željo in ljudi spodbuja k iskanju stvari, ki jo sprožijo, tudi če vedo, da to ni dobro zanje. "Sčasoma se del možganov, ki je odgovoren za osredotočenost, presojo in odločanje, preobremeni, kot motor, ki deluje na polno brez premora," je dejala.

Dodaja, da nenehno utripanje zaslonov ohranja visoke ravni stresnih hormonov in preprečuje možganom, da bi se spočili in obnovili. Zato se pogosto počutimo megleno, nestrpno ali izčrpano, tudi ko mislimo, da se samo sproščamo.

"Digitalni razstrupljanje prekine ta cikel in da živčnemu sistemu možnost, da se ponastavi," pojasnjuje Koenig.

"Generacija Z se zaveda, da se mora bolj kot katera koli druga generacija odmakniti, vendar je njihov celoten družbeni svet na spletu," pravi ustanovitelj podjetja za analizo tehnoloških trendov Airteam Rich Atkinson. "Odklop ne pomeni le, da zamudijo vsebino, ampak se počutijo, kot da bi se popolnoma odrezali od svoje vrstniške skupine." Foto: Shutterstock

Komu najbolj uspeva?

Podatki Airteama kažejo da so milenijci pri odmiku najuspešnejši, saj jih 21 odstotkov uspešno zaključi digitalno razstrupljanje.

Čeprav se 57 odstotkov generacije Z trudi, le 28 odstotkov doseže svoj cilj. Ustanovitelj Airteama Rich Atkinson meni, da se generacija Z sooča z edinstvenim paradoksom, saj se platforme družbenih medijev soočajo z vse večjim nadzorom nad duševnim zdravjem mladih.

"Generacija Z se zaveda, da se mora bolj kot katera koli druga generacija odmakniti, vendar je njihov celoten družbeni svet na spletu," je dejal. "Odklop ne pomeni le, da zamudijo vsebino, ampak se počutijo, kot da bi se popolnoma odrezali od svoje vrstniške skupine. Zato je njihova stopnja uspeha tako nizka, kljub temu, da se obupno želijo osvoboditi."

Kratkoročne in dolgoročne koristi

Tudi kratki odmori lahko izboljšajo osredotočenost, razpoloženje in duševno energijo. Dolgoročno ljudje pa poročajo o zmanjšani tesnobi, boljšem spanju, močnejši samokontroli in večji vključenosti v dejavnosti iz resničnega sveta.

"Prvi dan ali dva se lahko počutijo neprijetno, vendar gre preprosto za to, da možgani obnovijo svoje naravno ravnovesje," pojasnjuje Koenig.

Kako začeti?

Koenig vsem, ki želijo preizkusiti digitalno razstrupljanje, svetuje, naj bo preprosto in realistično, na primer:

Jutranja kava brez telefona

Mirni sprehodi ali vožnja v tišini

Obroki ali nedelje brez zaslonov

Nastavitev časovnikov ali odjava iz aplikacij

Zamenjava brskanja s hobiji

Bodite vzornik zdrave uporabe naprav otrokom

"Ne gre za to, da se za vedno odpoveste tehnologiji, pač pa za to, da si zbistrite misli, ponastavite možgane in hitro se boste počutili bolje," je dejala. "Že deset minut pristne tišine pomaga možganom, da si opomorejo, obnovijo fokus in ponovno dobijo jasnost, ki jo nenehno brkljanje potihem krade," je prepričana Koenig.