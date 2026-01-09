Nujno opozorilo staršem, ki na družbenih omrežjih obraze otrok prekrivajo z emotikoni

Mnogi starši danes fotografije svoji otrok objavljajo na družbenih omrežjih, pri čemer uporabljajo emotikone, s katerimi prekrijejo obraze otrok. Verjamejo, da so jih tako zaščitili pred radovednimi pogledi in nevarnostmi interneta. Vendar strokovnjakinja za kibernetsko varnost Lisa Ventura opozarja, da ta metoda staršem daje lažen občutek varnosti. Otrokova zasebnost je namreč še vedno resno ogrožena.

Zakaj emotikon ne reši težave?

Čeprav obstaja strah, da lahko umetna inteligenca "odstrani" emotikon in razkrije obraz otroka, je resnična nevarnost bolj subtilna. Tudi fotografije s prekritim obrazom imajo posledice:

Lokacija: šolske uniforme, logotipi klubov ali prepoznavne podrobnosti iz soseske, ki zainteresiranim olajšajo iskanje otroka.

Digitalni odtis: vsaka objava hrani algoritme, ki zgradijo profil otroka, še preden sploh spregovori.

Izguba avtonomije: z deljenjem slik brez soglasja starši otroku jemljejo pravico do nadzora nad lastno digitalno prihodnostjo.

Zlato pravilo zaščite

Težava ni v eni sami fotografiji, temveč v množici informacij, ki se z objavo fotografij naberejo skozi leta. Ventura poudarja, da digitalne sledi ostanejo za vedno, ob tem pa dodaja, da bi se starši morali ravnati po naslednjem "receptu":

"Če popolnemu neznancu na ulici ne bi dali fizične kopije te fotografije, je ne objavljajte na spletu."

Namesto uporabe čustvenih simbolov je najvarneje, da se vzdržite objavljanja otrokovih obrazov na javnih profilih. Zaščita otrokove zasebnosti in prihodnje neodvisnosti je dragocenejša od vsakega "všečka" ali komentarja, je sklenila strokovnjakinja.