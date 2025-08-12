Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
12. 8. 2025,
14.11

Osveženo pred

18 minut

Splošna bolnišnica Jesenice v spletni goljufiji oškodovana za 147 tisoč evrov

Splošna bolnišnica Jesenice | Po podatkih portala Necenzurirano so se junija letos na bolnišnico obrnili goljufi, ki so se lažno izdajali za pogodbenega partnerja, ki za bolnišnico izvaja storitve čiščenja. Prek elektronske pošte so jih obvestili, da je prišlo do spremembe bančnega računa, ki naj bi bil po novem odprt v Avstriji. Jeseniška bolnišnica je na omenjeni račun nakazala nekaj več kot 147 tisoč evrov. Da so žrtev prevare, pa so v bolnišnici ugotovili šele, ko so hoteli poravnati storitve za naslednji mesec, in to znova na račun v Avstriji, vendar je bilo nakazilo zavrnjeno. | Foto STA

Po podatkih portala Necenzurirano so se junija letos na bolnišnico obrnili goljufi, ki so se lažno izdajali za pogodbenega partnerja, ki za bolnišnico izvaja storitve čiščenja. Prek elektronske pošte so jih obvestili, da je prišlo do spremembe bančnega računa, ki naj bi bil po novem odprt v Avstriji. Jeseniška bolnišnica je na omenjeni račun nakazala nekaj več kot 147 tisoč evrov. Da so žrtev prevare, pa so v bolnišnici ugotovili šele, ko so hoteli poravnati storitve za naslednji mesec, in to znova na račun v Avstriji, vendar je bilo nakazilo zavrnjeno.

Foto: STA

Splošna bolnišnica Jesenice je bila žrtev spletne goljufije, v kateri je bila oškodovana za nekaj več kot 147 tisoč evrov, so v bolnišnici za STA potrdili današnje poročanje portala Necenzurirano. Dogodek so prijavili policiji, ki vodi predkazenski postopek, in drugim državnim organom s področja informacijske varnosti.

Kot so pojasnili v bolnišnici, se je po doslej znanih podatkih neznana oseba predstavljala za enega od njihovih pogodbenih izvajalcev storitev in jim posredovala nov transakcijski račun. Po podatkih portala Necenzurirano so se junija letos na bolnišnico obrnili goljufi, ki so se lažno izdajali za pogodbenega partnerja, ki za bolnišnico izvaja storitve čiščenja. Prek elektronske pošte so jih obvestili, da je prišlo do spremembe bančnega računa, ki naj bi bil po novem odprt v Avstriji.

Jeseniška bolnišnica je na omenjeni račun nakazala nekaj več kot 147 tisoč evrov. Da so žrtev prevare, pa so v bolnišnici ugotovili šele pred dnevi, ko so hoteli poravnati storitve za naslednji mesec, in to znova na račun v Avstriji, vendar je bilo nakazilo zavrnjeno, še poroča Necenzurirano.

V bolnišnici so dogodek prijavili policiji in drugim državnim organom s področja informacijske varnosti. Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da so bili o spletni goljufiji, v kateri je eni zmed zdravstvenih ustanov nastala velika premoženjska škoda, obveščeni 6. avgusta. Trenutno teče intenzivno zbiranje obvestil in dokazov. Ker predkazenski postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja goljufije še poteka, več podatkov ne morejo posredovati.

Policija ob tovrstnih goljufijah opozarja predstavnike javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij na posebno previdnost pri tako imenovanih lažnih predstavljanjih, torej pri sleparskih elektronskih sporočilih, s katerimi storilci od prejemnikov poskušajo pridobiti osebne, finančne ali varnostne podatke. Prav tako policija opozarja na previdnost pri zahtevah za plačila in svetuje uvedbo notranjih protokolov za preverjanje in potrjevanje plačil, omejitev informacij, objavljenih na spletnih straneh, ter nadgradnjo in redno posodobitev tehnične varnosti.

V Splošni bolnišnici Jesenice so povedali, da so že naročili izvedbo notranje revizije, izvedli pa bodo tudi teste, s katerimi bodo preverili, ali njihovi zaposleni znajo prepoznati in se izogniti potencialnim poskusom spletnih prevar ali goljufij. Poleg tega bodo posodobili notranje protokole.

