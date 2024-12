Prevaranti poskušajo z lažnimi elektronskimi sporočili od prejemnikov sporočil pridobiti občutljive osebne podatke in varnostne elemente, s katerimi lahko nato vstopijo v elektronsko banko, so sporočili iz NLB in opozorili, da gre za poskus prevare. Banka namreč tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva s SMS ali elektronskimi sporočili.