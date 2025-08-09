Potem ko je več poljskih turistov na počitnicah na Hrvaškem postalo žrtev goljufij, je poljsko veleposlaništvo v Zagrebu izdalo opozorilo, naj bodo pri rezervaciji nastanitev prek priljubljenih spletnih platform še posebej previdni.

Hrvaška je postala ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij med Poljaki. Kljub temu pa je pri marsikom pustila grenak priokus. Več poljskih turistov je na počitnicah na Hrvaškem namreč postalo žrtev goljufij pri rezervaciji nastanitev. Poljsko veleposlaništvo v Zagrebu je zato za svoje državljane izdalo opozorilo, naj bodo pri rezervaciji nastanitev še posebej previdni.

"Vreme na Hrvaškem je zanesljivo kot vedno, zato se mnogi od vas odločate za počitnice v zadnjem trenutku. Pri hitrem iskanju nastanitve niste dovolj previdni in lažje nasedete na videz mamljivim ponudbam. Žal v takšnih okoliščinah pogosto postaneš žrtev goljufije. Če se vam je to zgodilo, primer obvezno prijavite na policijo," so zapisali na Facebook strani veleposlaništva.

Na veleposlaništvu turistom svetujejo, naj bodo izjemno previdni in naj upoštevajo nekaj ključnih pravil:

- Vso komunikacijo in plačila vedno izvajajte izključno znotraj uradne platforme za rezervacije. Nikoli ne privolite v bančna nakazila ali plačila prek povezav, poslanih v zasebnih sporočilih.

- Pred rezervacijo natančno preverite profil gostitelja, preberite ocene drugih gostov in preverite, ali je naslov nastanitve naveden na zemljevidu.

- Če je ponudba predobra, da bi bila resnična, gre verjetno za prevaro. Vsako sumljivo dejavnost takoj prijavite platformi, kjer ste želeli rezervirati nastanitev in na policijo.