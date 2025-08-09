Apartma na Hrvaškem iz pekla: Gorje tistemu, ki ga bo rezerviral

Pogovarjali smo se z eno od ponudnic počitniških nastanitev, ki jo hrvaški uporabniki v skupini Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov na Facebooku močno sumijo, da oddaja lažne nepremičnine . Ponudila nam je več zelo ugodnih nastanitev po tako rekoč vsej hrvaški jadranski rivieri in celo v Sloveniji, pa tudi apartma blizu plaže v Karlovcu, mestu, ki je od najbližje morske obale oddaljeno okrog 70 kilometrov. Kdor se bo odločil za rezervacijo apartmaja na tak način oziroma prek enega od tovrstnih ponudnikov, sicer ne bo tvegal le izgube denarja in ogromnega razočaranja ob prihodu na počitniško destinacijo. Nakoplje si lahko še večjo težavo.

Na družbenem omrežju Facebook v skupinah iskalcev in ponudnikov počitniških nastanitev v naši regiji, predvsem seveda na Hrvaškem, letos kar mrgoli goljufov, ki z ukradenimi fotografijami resničnih apartmajev oddajajo neobstoječe nepremičnine.

Eden izmed mnogih primerov oglasov za zelo ugoden najem zelo dobro opremljenega apartmaja sredi vrhunca sezone na Hrvaškem, ki najverjetneje v resnici ne obstaja. Na tega so opozorili tudi člani skupine Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov na Facebooku. Foto: Posnetek zaslona

Vsem je skupno to, da je bil njihov profil na družbenem omrežju Facebook bodisi ustvarjen bodisi posodobljen – z novimi fotografijami in imenom – le nekaj tednov ali zgolj dni pred objavo oglasov za dopustniško namestitev, in to, da sredi vrhunca turistične sezone na Hrvaškem ponujajo zelo dobro opremljene razpoložljive apartmaje na zaželenih lokacijah in po zelo ugodnih cenah.

Za nas je imela apartmaje po tako rekoč vsej hrvaški obali in celo v Sloveniji

Po opozorilih v hrvaški skupini Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov na Facebooku smo navezali stik z eno od domnevnih ponudnic apartmaja v Selcah, mestu v Kvarnerju, ki je svoj oglas objavila v več različnih skupin iskalcev prenočišč na hrvaški obali na družbenem omrežju.

Marina Ivana Babić nam je takoj ponudila zelo dobro opremljen apartma v Selcah, ki je od plaže oddaljen le 200 metrov in prost v našem izbranem terminu od 10. do 20. avgusta. Cena je bila 85 evrov na noč, kar je za izbrani termin in lokacijo zelo ugodno.

Fotografije apartmaja so ukradene resničnemu apartmaju v Selcah, fotografije Marine pa Hrvatici, ki ji je v resnici ime Zlata



Poslala nam je tudi fotografije, ki v resnici pripadajo apartmajski hiši Vipava v Selcah. Ta ima v izbranem terminu razprodane prav vse kapacitete, cene pa so bistveno višje od teh, ki jih je navajala domnevna ponudnica počitnic na Facebooku. Še septembra, ko je vrhunec sezone že mimo, bi morali za eno nočitev odšteti kar 150 evrov.



Nerazpoložljivost resničnega apartmaja v Selcah, ki ga z ukradenimi fotografijami kot drugo lokacijo oglašuje. Foto: Posnetek zaslona



Zelo hitro smo potrdili tudi, da je profil, ki se predstavlja kot Marina Ivana Babić, v resnici last internetnega goljufa, sodeč po imenu v naslovu URL (djelilath.bouraiman) najverjetneje nekoga iz Afrike.



"Marina" nam je v pogovoru pojasnila, da je ime Djelilath v resnici njen vzdevek oziroma jo tako kličejo prijateljice. Foto: Posnetek zaslona

Fotografija profila je bila namreč ukradena hrvaški uporabnici Facebooka iz Poreča, ki je na družbenem omrežju prisotna kot Zlata Štastny Jalšovec, to fotografijo pa je objavila leta 2017.

Ker nismo bili zadovoljni s tem apartmajem, nam je "gospa Babić" ponudila še svoje apartmaje v Crikvenici, Reki in Makarski, a nam tudi to ni bilo najbolj všeč. Ko smo omenili slovensko obalo, je takoj našla prijateljico, ki ima tam apartma, in nam ga tudi nemudoma ponudila.

Rezervirali smo apartma, ki je od plaže oddaljen 70 kilometrov

Pritrdilno je odgovorila tudi na vprašanje, ali ima morda apartma v bližini plaže v Karlovcu, mestu, ki je od najbližje jadranske obale sicer oddaljeno kar 70 kilometrov. "Do plaže je samo 300 metrov," je zagotovila in nam takoj poslala naslov objekta in fotografije apartmaja.

Tega smo nato tudi rezervirali in povprašali o popustu, ki je bil takoj odobren – samo 80 namesto 85 evrov na noč. Od nas je "Ivana" nato zahtevala plačilo akontacije v višini 40 odstotkov celotnega zneska nastanitve in prosila, da ji pošljemo potrdilo o izvedeni transakciji. Tekoči račun je bil odprt pri hrvaški banki Erste.

Potrdilo o plačilu pologa v znesku 320 evrov nam je ustvaril umetnointeligenčni pomočnik ChatGPT, kljub preprostemu videzu pa je bil očitno dovolj prepričljiv, da se je komunikacija nadaljevala.

Nobenega potrdila o rezervaciji

Domnevna ponudnica nastanitve nam ni poslala nobenega potrdila o rezervaciji nastanitve, temveč je zapisala zgolj, naj se tam – torej blizu plaže v Karlovcu v osrčju Hrvaške – zglasimo ob začetku našega dopusta ob 12. uri.

Kdor bi res verjel v legitimnost ponudbe, bi ob prihodu na destinacijo zagotovo doživel globoko razočaranje, saj bi ugotovil, da apartmaja bodisi ni bodisi se imenuje drugače in je že zaseden, ob tem pa bi zelo verjetno ostal tudi brez denarja, ki ga je nakazal kot polog za rezervacijo.

Družbena omrežja in spletne platforme za iskanje počitniških namestitev so zelo priljubljeno lovišče internetnih goljufov, saj tako rekoč vsakomur omogočajo, da na platformi odda svoj apartma, sobo ali drugo nepremičnino. Foto: Shutterstock

Najprej ti uničijo dopust, nato pa ti še močno otežijo življenje

V tem primeru je imela goljufija – na tej točki je bilo zaradi ukradenih fotografij, neverjetno ugodnih ponudb in razpoložljivosti sredi vrhunca sezone ter dejstva, da smo govorili s profilom, ki je imel v naslovu URL afriško ime in med spremljanimi osebami ljudi iz afriške celine že jasno, da gre za poskus prevare – še eno stopnjo.

Po "plačilu" akontacije nas je gospa Marina Ivana namreč prosila nekaj, česar vas legitimni ponudniki turističnih nastanitev med postopkom rezervacije ne bodo nikoli. Poslali naj bi ji fotografijo osebne izkaznice.

S tem bi se izpostavili tveganju za krajo identitete, kar lahko žrtvam nakoplje hude težave – segajo lahko od finančnih do pravnih oziroma kazenskih.

Fotografije osebnih dokumentov je namreč mogoče zlorabiti na precej načinov, denimo za pranje denarja na borzah s kriptovalutami. Skupaj s svežnjem morebitnih drugih podatkov o žrtvi prevare, kot sta telefonska številka ali številka tekočega računa, pa jih je mogoče tudi prodati na internetnih črnih trgih, s katerimi so pogosto povezane obsežne mreže ponarejevalcev potnih listov in osebnih izkaznic.