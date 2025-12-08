Isti datum, nočitev za dve osebi: na Hrvaškem okoli tisoč evrov, v Italiji in Grčiji 630 evrov

Cene hotelov na vrhunskih destinacijah na Hrvaškem so v nekaterih segmentih bistveno višje kot v konkurenčnih sredozemskih državah, je pokazala analiza Hrvaške turistične skupnosti. Analiza je bila izvedena na destinacijah, ki so na splošno najdražje, vključno z Rovinjem, Porečem, Opatijo, Malim Lošinjem in Dubrovnikom.

Ekipa Hrvaške turistične skupnosti HTZ je letos mesečno spremljala oglaševane cene hotelskih namestitev v glavni sezoni na spletnih rezervacijskih portalih za tri-, štiri- in petzvezdične hotele. Ugotovili so, da Hrvaška v primerjavi s konkurenco ponuja manjši razpon cen v vseh treh opazovanih kategorijah in da konkurenti ponujajo tako nižje kot višje cene kot Hrvaška.

Trizvezdični hoteli: na Hrvaškem junija cene za 80 do sto odstotkov višje kot na konkurenčnih destinacijah

Hrvaški ponudniki so najmanj konkurenčni pri minimalnih cenah hotelskih storitev. Raven povprečnih minimalnih cen namestitev v trizvezdičnih hotelih v glavni sezoni na Hrvaškem je bila marca za 50 do 60 odstotkov višja, junija pa za 80 do sto odstotkov višja kot na konkurenčnih destinacijah, na primer v Italiji in Grčiji. V primerjavi s Španijo so bile cene v opazovanem obdobju za 20 do 30 odstotkov višje. Podobno razmerje opažajo tudi pri povprečnih minimalnih cenah namestitev v štirizvezdičnih hotelih.

Cenovne ravni za petzvezdične namestitve na Hrvaškem so v celotnem opazovanem obdobju rezervacij stabilne, medtem ko se povprečne minimalne cene sčasoma zvišujejo, in sicer za 36 odstotkov.

Isti datum, nočitev za dva, trizvezdični hotel: na Hrvaškem okoli tisoč evrov, v Italiji in Grčiji 630 evrov

Podali so tudi natančnejšo analizo. Povprečna minimalna cena za nočitev za dve osebi v trizvezdičnem hotelu za poletne počitnice v glavni sezoni na najboljših hrvaških jadranskih destinacijah je bila marca nekoliko nižja od tisoč evrov. Takrat so gostje v Grčiji in Italiji lahko našli sobo za isti datum za dve osebi za približno 630 evrov, v Španiji pa za nekaj več kot 800 evrov.

Z maksimalnimi cenami prekosili konkurenco

Z maksimalnimi cenami pa so na Hrvaškem pod konkurenco, je pokazala analiza. Povprečna maksimalna cena v trizvezdičnih hotelih je bila stabilna pri približno 1.500 evrih na noč za dva, kar je bilo bistveno nižje od cen, ki jih je bilo mogoče najti v treh konkurenčnih državah (Grčiji, Italiji, Španiji), kjer se je razpon gibal od dva tisoč do skoraj tri tisoč evrov na noč.

Tudi pri štirizvezdičnih hotelih so Hrvati prekosili konkurenco z minimalnimi cenami nočitev, ki so se gibale od 1.100 do 1.350 evrov na noč. Zanimivo je, da se je minimalna cena za poletne počitnice v grških štirizvezdičnih hotelih iz meseca v mesec znatno znižala, s povprečnih 900 evrov na 650 evrov junija, kar po mnenju hrvaških analitikov kaže na to, da se hoteli niso dobro polnili.

Najvišje cene poletnih počitnic v štirizvezdičnih hotelih na Hrvaškem (s 3.200 evrov na noč maja na 2.600 evrov junija) so bile nižje od cen konkurentov. Na primer, najdražje sobe v Italiji so maja dosegle ceno 4.700 evrov na noč za dva, a so se tako kot v Grčiji junija znižale za približno 40 odstotkov – cena štirizvezdične sobe v Grčiji se je od maja do junija znižala s 4.600 evrov na približno 2.800 evrov na noč.