Pri Fisu zelena luč devetim ruskim oz. beloruskim športnikom

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes imenovala tri ruske in šest beloruskih športnikov, ki bodo lahko tekmovali pod nevtralno zastavo v kvalifikacijah za olimpijske igre Milano/Cortina 2026. Športno razsodišče Cas je za to dovoljenje izdalo teden dni prej.

V skladu z odločitvijo Casa lahko športniki iz teh dveh držav tekmujejo kot nevtralni športniki, če izpolnjujejo merila Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).

Poleg petih beloruskih smučarjev prostega sloga, vključno s Hano Huskovo, ki je na igrah v Pyeongchangu leta 2018 osvojila zlato v akrobatskih skokih, sta na seznamu tudi ruska smučarska tekačica in smučarski tekač. Za dovoljenje za tekmovanje kot nevtralna športnica je zaprosila še ena ruska smučarka prostega sloga.

Oktobra je Fis ruskim in beloruskim športnikom prepovedal tekmovanje na olimpijskih igrah zaradi ruske agresije proti Ukrajini. Ruska smučarska zveza je to odločitev izpodbijala na sodišču. Na Casu so odločili, da statuti Fis zavezujejo k načelu politične nevtralnosti in nediskriminacije.

Prepoved Fisa je po mnenju Casa predstavljala nedopustno splošno izključitev na podlagi narodnosti - ne glede na to, ali športniki izpolnjujejo merila za sodelovanje kot nevtralni oziroma nepolitični športniki ali ne, ki jih je določil Mok. Nadaljnje zahteve, kot je sprejem ruskih trenerjev in funkcionarjev, so zavrnili.

Nevtralni status se lahko podeli športnikom, ki javno ne podpirajo vojaške invazije na Ukrajino in nimajo povezav z vojaškimi ali državnimi varnostnimi agencijami. Fis je sprejel odločitev Casa in vse prizadete športnike pozval, naj zaprosijo za status nevtralnih športnikov.